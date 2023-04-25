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Медики розповіли, наскільки важлива вакцина від гепатиту В

25 квітня 2023 10:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як можна заразитися гепатитом В
Вакцина проти вирусу гепатиту В. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Вірус гепатиту В порушує функціонування печінки. Тривале перебування вірусу в клітинах печінки провокує розвиток цирозу та раку печінки, що майже завжди летальне.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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Коли робити щеплення від гепатиту В?

Щеплення проти гепатиту В роблять малюку в перші 24 години життя. 

 

Три щеплення проти гепатиту В: Фото ЦГЗ України.

"Це одне з перших батьківських рішень на користь життя малюка. Тому відмова або відтермінування — загрожують. Вірус гепатиту В порушує функціонування печінки. Тривале перебування вірусу в клітинах печінки провокує розвиток цирозу й раку печінки, що майже завжди летальне", — нагадали медики. 

Розвиток хронічної інфекції більше розповсюджений серед дітей грудного віку, інфікованих їхніми матерями, або до досягнення п’ятирічного віку. Саме тому важливо отримати всі три дози вакцини, бо від цього залежить рівень захисту дитини. 

Як зробити вакцину дорослій людині?

Дорослим також варто дізнатися чи мають вони щеплення. Адже вакцину проти вірусного гепатиту B ввели до програми імунізації дітей в Україні лише з 2001 року. 

"Тому, якщо ви народилися до 2001 року, імовірно, що щеплення від вірусного гепатиту В у вас немає. Зверніться до свого лікаря та проконсультуйтеся щодо отримання вакцини", — додали медики. 

Як передається вірус?

Вірусом можна інфікуватися:

  • в лікарні;
  • вдома;
  • у стоматологічному кабінеті;
  • у перукарні; 
  • під час контакту з інфікованими предметами — зубною щіткою, залізним гребінцем, ножицями, якими користувалася інфікована людина.
Інструменти в салоні краси. Фото: Freepik

Лікування вірусного гепатиту В довготривале. Надійним захистом від цієї недуги є щеплення. Воно захищає більше, ніж на 95 % і формує довічний імунітет.

Вакцина формує довічний імунітет. Фото: Freepik

Раніше ми писали, що у МОЗ нагадали, що всі діти мають обов’язково отримати щеплення проти десяти захворювань.

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