Как можно заразиться гепатитом B

Вакцина от вируса гепатита В. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Вирус гепатита В нарушает функционирование печени. Длительное пребывание вируса в клетках печени провоцирует развитие цирроза и рака печени, что почти всегда летально.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Прививки против гепатита В делают малышу в первые 24 часа жизни.

Три прививки против гепатита В: Фото ЦГЗ Украины.

"Это одно из первых родительских решений в пользу жизни малыша. Поэтому отказ или отсрочка угрожают. Вирус гепатита В нарушает функционирование печени. Длительное пребывание вируса в клетках печени провоцирует развитие цирроза и рака печени, что почти всегда летально", — напомнили медики.

Развитие хронической инфекции больше распространено среди детей грудного возраста, инфицированных их матерями, или до достижения пятилетнего возраста. Именно поэтому важно получить все три дозы вакцины, потому что от этого зависит уровень защиты ребенка.

Как сделать вакцину взрослому человеку?

Взрослым также следует узнать имеют ли они прививки. Ведь вакцину против вирусного гепатита B ввели в программу иммунизации детей в Украине только с 2001 года.

"Поэтому если вы родились до 2001 года, вероятно, что прививки от вирусного гепатита В у вас нет. Обратитесь к своему врачу и проконсультируйтесь по поводу получения вакцины", — добавили медики.

Как передается вирус?

Вирусом можно инфицироваться:

в больнице;

дома;

в стоматологическом кабинете;

в парикмахерской;

при контакте с инфицированными предметами — зубной щеткой, железной расческой, ножницами, которыми пользовался инфицированный человек.

Инструменты в салоне красоты. Фото: Freepik

Лечение вирусного гепатита В продолжительное. Надежной защитой от этого недуга является прививка. Оно защищает более чем на 95% и формирует пожизненный иммунитет.

Вакцина формирует пожизненный иммунитет. Фото: Freepik

Ранее мы писали, что в МОЗ напомнили, что все дети должны обязательно привиться против десяти заболеваний.