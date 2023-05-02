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Полный чек-ап организма: какие обследования нужно сделать весной

2 мая 2023 18:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое полный чек-ап организма?
Семейный врач. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Когда болит — это уже не про чек-ап, ведь его цель — выявить то, чего не видно, что не болит, не колет, не создает никакого дискомфорта, но уже присутствует и развивается в организме.

Об этом сообщил врач Виктор Петров.

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Абсолютное большинство заболеваний, которые могут скрываться в бессимптомной стадии и развиваться без явных признаков, можно обнаружить с помощью простых и недорогих исследований. Часть из этих обследований вообще бесплатны для пациентов, имеющих декларацию с врачом.

"Однако если мы даже говорим о платных обследованиях - цены основных скрининговых исследований и стоимость лечения заболеваний на ранних стадиях несоизмеримо, иногда в десятки раз ниже, чем терапия на поздних, запущенных стадиях", — сообщили в МЦ PREVENTION.

Какие обследования нужно пройти во время ежегодного чек-апа организма:

  • консультация семейного врача;
  • ЭКГ;
  • УЗИ органов брюшной полости;
  • общий анализ крови;
  • глюкоза крови;
  • липидограмма;
  • скрининг вирусных гепатитов;
  • тесты на ВИЧ и сифилис;
  • общий анализ мочи.
Консультация в семейном враче. Фото: Freepik

Помимо базового пакета, женщинам нужно один раз в год пройти:

  • обзор у гинеколога;
  • ПАП-тест;
  • УЗИ органов малого таза;
  • УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет и маммографию после 40.
Женщина делает УЗИ. Фото: Freepik

Мужчинам в свою очередь нужно пройти:

  • обзор у уролога;
  • УЗИ простаты;
  • онкомаркер ПСА для мужчин после 40 лет;
  • Мужчинам после 45 лет нужно раз в 2 года делать колоноскопию.

Ранее мы писали, что в МОЗ дали чек-лист вакцин, необходимых для взрослых.

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