Что такое полный чек-ап организма?

Полный чек-ап организма: какие обследования нужно сделать весной
Когда болит — это уже не про чек-ап, ведь его цель — выявить то, чего не видно, что не болит, не колет, не создает никакого дискомфорта, но уже присутствует и развивается в организме.
Об этом сообщил врач Виктор Петров.
Абсолютное большинство заболеваний, которые могут скрываться в бессимптомной стадии и развиваться без явных признаков, можно обнаружить с помощью простых и недорогих исследований. Часть из этих обследований вообще бесплатны для пациентов, имеющих декларацию с врачом.
"Однако если мы даже говорим о платных обследованиях - цены основных скрининговых исследований и стоимость лечения заболеваний на ранних стадиях несоизмеримо, иногда в десятки раз ниже, чем терапия на поздних, запущенных стадиях", — сообщили в МЦ PREVENTION.
Какие обследования нужно пройти во время ежегодного чек-апа организма:
- консультация семейного врача;
- ЭКГ;
- УЗИ органов брюшной полости;
- общий анализ крови;
- глюкоза крови;
- липидограмма;
- скрининг вирусных гепатитов;
- тесты на ВИЧ и сифилис;
- общий анализ мочи.
Помимо базового пакета, женщинам нужно один раз в год пройти:
- обзор у гинеколога;
- ПАП-тест;
- УЗИ органов малого таза;
- УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет и маммографию после 40.
Мужчинам в свою очередь нужно пройти:
- обзор у уролога;
- УЗИ простаты;
- онкомаркер ПСА для мужчин после 40 лет;
- Мужчинам после 45 лет нужно раз в 2 года делать колоноскопию.
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