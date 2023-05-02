Что такое полный чек-ап организма?

Семейный врач. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Когда болит — это уже не про чек-ап, ведь его цель — выявить то, чего не видно, что не болит, не колет, не создает никакого дискомфорта, но уже присутствует и развивается в организме.

Об этом сообщил врач Виктор Петров.

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Абсолютное большинство заболеваний, которые могут скрываться в бессимптомной стадии и развиваться без явных признаков, можно обнаружить с помощью простых и недорогих исследований. Часть из этих обследований вообще бесплатны для пациентов, имеющих декларацию с врачом.

"Однако если мы даже говорим о платных обследованиях - цены основных скрининговых исследований и стоимость лечения заболеваний на ранних стадиях несоизмеримо, иногда в десятки раз ниже, чем терапия на поздних, запущенных стадиях", — сообщили в МЦ PREVENTION.

Какие обследования нужно пройти во время ежегодного чек-апа организма:

консультация семейного врача;

ЭКГ;

УЗИ органов брюшной полости;

общий анализ крови;

глюкоза крови;

липидограмма;

скрининг вирусных гепатитов;

тесты на ВИЧ и сифилис;

общий анализ мочи.

Консультация в семейном враче. Фото: Freepik

Помимо базового пакета, женщинам нужно один раз в год пройти:

обзор у гинеколога;

ПАП-тест;

УЗИ органов малого таза;

УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет и маммографию после 40.

Женщина делает УЗИ. Фото: Freepik

Мужчинам в свою очередь нужно пройти:

обзор у уролога;

УЗИ простаты;

онкомаркер ПСА для мужчин после 40 лет;

Мужчинам после 45 лет нужно раз в 2 года делать колоноскопию.

Ранее мы писали, что в МОЗ дали чек-лист вакцин, необходимых для взрослых.