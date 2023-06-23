Ученые рассказали, какая еда приводит к кошмарам

Женщина лежит в постели с открытыми глазами. Фото: depositphotos.com

Ученые провели исследования и обнаружили, что наши сновидения зависят от того, что мы потребляем перед сном. Так, они узнали, что мясо или шоколад могут привести к кошмарам.

Об этом сообщает Телеграммная служба новостей.

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Как еда влияет на сновидение

"Прием сладкого или жирного ночью может вызвать больше сновидений, потому что поздние закуски повышают метаболизм и температуру тела", — говорится в сообщении.

Отмечается, что активный метаболизм и повышенная температура могут способствовать увеличению мозговой активности.

Источник: Телеграммная служба новостей

Чем вредит плохая еда и недосып

Напомним, что исследование, проведенное учеными из Уппсальского университета, изучало влияние диеты с высоким содержанием жиров и сахара, также известной как "нездоровая пища", на сон. Исследователи обнаружили, что после потребления нездоровой диеты качество гибернации у участников ухудшилось по сравнению с тем, когда они придерживались более здоровой диеты.

Также мы писали, что треть своей жизни люди проводят во сне, но очень часто они забывают о сне и занимаются важными делами. Но медики отметили, что дефицит сна усугубляет состояние здоровья человека и к тому же провоцирует неприятные последствия.

Добавим, что многие украинцы сейчас сталкиваются с симптомами недосыпания. Врач дала советы, как поддержать организм в это тяжелое время.