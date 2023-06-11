Як краще спати

Дівчина спить. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Дослідження, проведене вченими з Уппсальського університету, вивчало вплив дієти з високим вмістом жирів і цукру, також відомої як "нездорова їжа", на сон. Дослідники виявили, що після споживання нездорової дієти якість глибокого сну в учасників погіршилася порівняно з тим, коли вони дотримувалися більш здорової дієти.

Про це повідомив Medical News Today.

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Хоча тривалість сну та загальна структура сну суттєво не відрізнялися між двома дієтами, нездорова дієта була пов'язана зі зниженням якості глибокого сну та зміною деяких важливих патернів сну.

Шоколадні солодощі. Фото: Freepik

"Існує обмежена кількість доказів щодо впливу певних продуктів харчування на сон, що спонукало дослідників провести рандомізоване дослідження впливу дієти з високим вмістом жирів та цукру на сон", — йдеться в повідомленні.

Нове дослідження, опубліковане в ObesityTrusted Source, мало на меті зібрати докази на основі втручання, вивчаючи вплив такої дієти на режим сну у здорових людей. Дослідники виявили, що після вживання нездорової дієти якість глибокого сну в учасників погіршилася порівняно з тим, коли вони дотримувалися більш здорової дієти.

Різні види солодощів. Фото: Freepik

"Група з 15 здорових чоловіків взяла участь у дослідженні, де їм було запропоновано дві різні дієти. Вони були рандомізовані на дієту з високим вмістом жирів та цукру або дієту з низьким вмістом жирів та цукру на один тиждень кожна. Після кожної дієти дослідники реєстрували режим сну учасників у лабораторних умовах за допомогою методу полісомнографії — техніки моніторингу сну", — повідомили дослідники.

Вчені досліджували тривалість сну, а також різні стадії та патерни сну, зокрема такі речі як коливальні патерни та повільні хвилі.

Бургер та картопля фрі. Фото: Freepik

Доктор Флоренція Гальперін, головний лікар компанії Form, яка займається лікуванням ожиріння та пов'язаних з ним метаболічних захворювань, яка не брала участі в цьому дослідженні, розповіла Medical News Today, що "за останнє десятиліття з'явилося багато доказів взаємозв'язку між сном і метаболічними захворюваннями".

Шкідливий фастфуд. Фото: Freepik

"Поганий сон негативно впливає на гормональні та метаболічні параметри і збільшує ризик набору ваги та метаболічних захворювань. У той же час, збільшення ваги збільшує ризик розладів сну, таких як апное уві сні. Отже, взаємозв'язок дуже складний, і ми ще багато чого не розуміємо", — пояснив доктор Флоренція Гальперін.

Дієта впливає на сон чи навпаки?

"Хоча результати цього одного дослідження не слід широко екстраполювати, ці результати не є несподіваними. У попередніх дослідженнях було показано, що цукор впливає на якість сну, так само як і дієта з високим вмістом жирів. Однак, зазначу, що багато дослідників ставлять питання про те, чи впливає дієта на якість сну, чи навпаки. Незважаючи на це, я, як зареєстрований дієтолог, вважаю, що існує багато інших переваг для здоров'я, окрім якості сну, які варто враховувати при виборі дієти з низьким вмістом жирів та цукру, зокрема, втрата ваги, здоров'я серця, профілактика хронічних захворювань тощо", — додала Крістін Карлі.

Дівчина прокидається. Фото: Freepik

Зрештою, як пояснив доктор Гальперін, ці дані свідчать про те, що більш здорова дієта може допомогти нам мати більш здоровий сон.

"З іншого боку, це, можливо, ще один доказ того, що наші батьки були праві — нам усім потрібно їсти овочі і вчасно лягати спати!" — резюмував доктор Флоренція Гальперін.

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