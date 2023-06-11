Как лучше спать

Девушка спит. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Исследование, проведенное учеными из Уппсальского университета, изучало влияние диеты с высоким содержанием жиров и сахара, также известной как "нездоровая пища", на сон. Исследователи обнаружили, что после потребления нездоровой диеты качество гибернации у участников ухудшилось по сравнению с тем, когда они придерживались более здоровой диеты.

Об этом сообщил Medical News Today.

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Хотя продолжительность сна и общая структура сна существенно не отличались между двумя диетами, нездоровая диета была связана со снижением качества гибернации и изменением некоторых важных паттернов сна.

Шоколадные сладости. Фото: Freepik

"Существует ограниченное количество доказательств влияния определенных продуктов питания на сон, что побудило исследователей провести рандомизированное исследование влияния диеты с высоким содержанием жиров и сахара на сон", — говорится в сообщении.

Новое исследование, опубликованное в ObesityTrusted Source, имело целью собрать доказательства на основе вмешательства, изучая влияние такой диеты на режим сна у здоровых людей. Исследователи обнаружили, что после употребления нездоровой диеты качество гибернации у участников ухудшилось по сравнению с тем, когда они придерживались более здоровой диеты.

Различные виды сладостей.. Фото: Freepik

"Группа из 15 здоровых мужчин приняла участие в исследовании, где им было предложено две разные диеты. Они были рандомизированы на диету с высоким содержанием жиров и сахара или диету с низким содержанием жиров и сахара на одну неделю каждая. После каждой диеты исследователи регистрировали режим сна. участников в лабораторных условиях с помощью метода полисомнографии — техники мониторинга сна", — сообщили исследователи.

Ученые исследовали продолжительность сна, а также различные стадии и паттерны сна, включая такие колебательные паттерны и медленные волны.

Бургер и картофель фри. Фото: Freepik

Доктор Флоренция Гальперин, главный врач компании Form, занимающейся лечением ожирения и связанных с ним метаболических заболеваний, не участвовавшей в этом исследовании, рассказала Medical News Today, что "за последнее десятилетие появилось много доказательств взаимосвязи между сном. и метаболическими заболеваниями".

Вредный фастфуд. Фото: Freepik

"Плохой сон негативно влияет на гормональные и метаболические параметры и увеличивает риск набора веса и метаболических заболеваний. В то же время, увеличение веса увеличивает риск расстройств сна, таких как апноэ во сне. Следовательно, взаимосвязь очень сложна, и мы еще многое не понимаем", — объяснил доктор Флоренция Гальперин.

Диета оказывает влияние на сон или наоборот?

"Хотя результаты этого одного исследования не следует широко экстраполировать, эти результаты не являются неожиданными. В предыдущих исследованиях было показано, что сахар влияет на качество сна, так же как и диета с высоким содержанием жиров. Однако, отмечу, что многие исследователи задают вопрос о то, влияет ли диета на качество сна или наоборот, несмотря на это, я, как зарегистрированный диетолог, считаю, что существует много других преимуществ для здоровья, кроме качества сна, которые следует учитывать при выборе диеты с низким содержанием жиров и сахара , в частности, потеря веса, здоровье сердца, профилактика хронических заболеваний и т.д.", — добавила Кристин Карли.

Девушка просыпается. Фото: Freepik

В конце концов, как пояснил доктор Гальперин, эти данные свидетельствуют о том, что здоровая диета может помочь нам иметь более здоровый сон.

"С другой стороны, это, возможно, еще одно доказательство того, что наши родители были правы — нам всем нужно есть овощи и вовремя ложиться спать!" — резюмировал доктор Флоренция Гальперин.

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