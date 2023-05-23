Як відмовитися від солодкого, чому цукор шкідливий

Дівчина тримає солодощі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато людей страждають від того, що не можуть позбутися від тяги до солодкого. Окрім того, що надлишок цукру спричиняє набір зайвої ваги, він також негативно позначається на стані шкіри та роботі всіх органів.

Про це повідомила дієтологиня Юлія Макаренкова.

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Лимонний сік

"Лимонний сік або яблучний оцет. Він може покращувати травлення. Таким чином регулювати баланс мікробіому. Але на жаль цей лайфак не підходить людям з підвищеною кислотністю", — зазначила дієтологиня.

Лимони на столі. Фото: Pexels

Кориця

Такі прянощі, як кориця можуть також допомогти відмовитися від солодощів, до того же ці прянощі мають солодкуватий аромат.

Палички кориці. Фото: Pexels

"Доведено дослідженнями, що кориця може впливати на рівень цукру в крові. Таким чином знижувати тягу до солодкого", — зазначила фахівчиня.

Кокосове масло

Кокосовий аромат також асоціюється в людини з солодощами, тому це гарний помічник у відмові чи обмежені від солодкого.

Кокоси на столі. Фото: Pexels

"Жири можуть сповільнювати викид глюкози в крові, і таким чином ми можемо регулювати нашу тягу до солодкого", — резюмувала лікарка.

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