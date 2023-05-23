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Эти три продукта помогут снизить тягу к сладкому

23 мая 2023 07:05
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как отказаться от сладкого, почему сахар вреден
Девушка держит сладости. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие люди страдают от того, что не могут избавиться от тяги к сладкому. Кроме того, что избыток сахара влечет за собой набор лишнего веса, он также негативно сказывается на состоянии кожи и работе всех органов.

Об этом сообщила диетолог Юлия Макаренкова.

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Лимонный сок

"Лимонный сок или яблочный уксус. Он может улучшать пищеварение. Таким образом, регулировать баланс микробиому. Но к сожалению этот лайфак не подходит людям с повышенной кислотностью", — отметила диетолог.

Лимоны на столе. Фото: Pexels

Корица

Такие пряности, как корица могут также помочь отказаться от сладостей, к тому же эти пряности обладают сладковатым ароматом.

Палочки корицы. Фото: Pexels

"Доказано исследованиями, что корица может влиять на уровень сахара в крови. Таким образом снижать тягу к сладкому" отметила специалист.

Кокосовое масло

Кокосовый аромат также ассоциируется у человека со сладостями, поэтому это хороший помощник в отказе или ограничен от сладкого.

Кокосы на столе. Фото: Pexels

"Жиры могут замедлять выброс глюкозы в крови, и таким образом мы можем регулировать нашу тягу к сладкому" резюмировала врач.

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, можно ли запивать еду кофе.

Также мы писали, что ученый генетик рассказал, как сахар влияет на старение.

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