Как отказаться от сладкого, почему сахар вреден

Эти три продукта помогут снизить тягу к сладкому
Многие люди страдают от того, что не могут избавиться от тяги к сладкому. Кроме того, что избыток сахара влечет за собой набор лишнего веса, он также негативно сказывается на состоянии кожи и работе всех органов.
Об этом сообщила диетолог Юлия Макаренкова.
Хотите снизить тягу к сладкому? Есть три простых продуктов, которые помогут вам.
Лимонный сок
"Лимонный сок или яблочный уксус. Он может улучшать пищеварение. Таким образом, регулировать баланс микробиому. Но к сожалению этот лайфак не подходит людям с повышенной кислотностью", — отметила диетолог.
Корица
Такие пряности, как корица могут также помочь отказаться от сладостей, к тому же эти пряности обладают сладковатым ароматом.
"Доказано исследованиями, что корица может влиять на уровень сахара в крови. Таким образом снижать тягу к сладкому", — отметила специалист.
Кокосовое масло
Кокосовый аромат также ассоциируется у человека со сладостями, поэтому это хороший помощник в отказе или ограничен от сладкого.
"Жиры могут замедлять выброс глюкозы в крови, и таким образом мы можем регулировать нашу тягу к сладкому", — резюмировала врач.
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