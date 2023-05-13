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Вчений генетик розповів, як цукор впливає на старіння

13 травня 2023 07:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи правда, що цукор прискорює старіння
Людина споживає солодке. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Надмірне споживання цукру призводить до пришвидшеного старіння організму. Проте зовсім відмовлятися від вживання цукру немає сенсу. 

Про це розповів вчений генетик Олександр Коляда.

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"Погано впливає лише кількість цукру. Тому з цукром все гаразд, я негативно ставлюся до цих нових віянь все робити без цукру, повністю його уникати. , його боятися, від нього ховатися. Не знаю як від нього можна сховатися, тому що він і в нашому організмі утворюється, і в інших продуктах навіть суперзожних ми також його вживаємо. Справа в тому, що кількість цукру має бути якось лімітована. Здебільшого кажуть про 20-30-40 грамів цукру на день", — сказав вчений. 

Вживання солодкого. Фото: Freepik

Проте генетик зауважує, що все залежить від того, як людина харчується. Тому що 30 грамів цукру можна з'їсти, якщо два рази на день їсти обезжирений йогурт у великій кількості, у якому багато цукру. 

"В такому разі вже нічого солодкого недозволено. Це може бути багато броколів та одне тістечко, або це може бути гречка з додаванням цукру. Тобто це залежить від раціону та не можна сказати, що доктор прописав всім людям одне тістечко в день", — резюмував Олександр Коляда. 

Раніше ми писали, що лікарка розповіла, чи підвищують штучні підсолоджувачі ризик інфарктів та інсультів.

Також ми писали, про корисні властивості меду про які мало хто знає. Оскільки мед виробляється бджолами і піддається мінімальній обробці, він вважається природнім підсолоджувачем, а отже, зберігає велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів у незмінному вигляді.

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