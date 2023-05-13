Чи правда, що цукор прискорює старіння

Людина споживає солодке. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Надмірне споживання цукру призводить до пришвидшеного старіння організму. Проте зовсім відмовлятися від вживання цукру немає сенсу.

Про це розповів вчений генетик Олександр Коляда.

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"Погано впливає лише кількість цукру. Тому з цукром все гаразд, я негативно ставлюся до цих нових віянь все робити без цукру, повністю його уникати. , його боятися, від нього ховатися. Не знаю як від нього можна сховатися, тому що він і в нашому організмі утворюється, і в інших продуктах навіть суперзожних ми також його вживаємо. Справа в тому, що кількість цукру має бути якось лімітована. Здебільшого кажуть про 20-30-40 грамів цукру на день", — сказав вчений.

Вживання солодкого. Фото: Freepik

Проте генетик зауважує, що все залежить від того, як людина харчується. Тому що 30 грамів цукру можна з'їсти, якщо два рази на день їсти обезжирений йогурт у великій кількості, у якому багато цукру.

"В такому разі вже нічого солодкого недозволено. Це може бути багато броколів та одне тістечко, або це може бути гречка з додаванням цукру. Тобто це залежить від раціону та не можна сказати, що доктор прописав всім людям одне тістечко в день", — резюмував Олександр Коляда.

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