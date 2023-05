Чим корисний мед

Бджола на соняшнику. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Оскільки мед виробляється бджолами і піддається мінімальній обробці, він вважається природним підсолоджувачем, а отже, зберігає велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів у незмінному вигляді.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Мед — це один з тих продуктів, які завжди можна використати, просто маючи його під рукою в будь-який момент.

Мед часто порівнюють з рафінованим цукром, який походить з природних джерел, таких як цукрова тростина або цукровий буряк. Однак, він не проходить тривалу обробку, яка в кінцевому підсумку позбавляє його поживної цінності. Але чи є мед автоматично корисним лише тому, що він натуральний?

Поживні речовини в 1 столовій ложці меду (21 грам):

Калорії: 63.8

Жир: 0 грамів

Вуглеводи: 17.3 грама

Цукор: 17,2 грама

Фруктоза 8.6 грамів

Глюкоза: 7,5 грамів

Сахароза 0,2 грама

Клітковина: <0.5 грамів

Білок <0,5 грама

6 переваг меду для здоров'я

Соти з медом. Фото: Pexels

1. Мед має антимікробні властивості

"Було виявлено, що мед має антимікробні властивості, а це означає, що він може допомогти в боротьбі з бактеріями, грибками та вірусами. Згідно з дослідженням, опублікованим у Британському журналі хірургії, мед навіть виявився ефективним у лікуванні інфікованих ран", — пояснила дієтологиня Мері Сабат.

Можливо, ви не захочете покладатися на цей підсолоджувач, якщо маєте справу з відкритою раною. Але ці результати є багатообіцяючими для тих, хто любить пити мед і чай під час грипу.

2. Мед багатий на антиоксиданти

Ще одна перевага включення меду до свого раціону полягає в тому, що він містить потужні антиоксиданти, які, як відомо, суттєво допомагають організму.

"Мед є багатим джерелом антиоксидантів, які можуть допомогти захистити організм від пошкоджень, спричинених вільними радикалами — нестабільними молекулами, які можуть викликати пошкодження клітин і сприяти розвитку хронічних захворювань, таких як рак, хвороби серця і хвороба Альцгеймера. Ці антиоксидантні властивості меду також пов'язані зі зменшенням хронічного запалення", — додала дієтологиня.

Солодкий мед. Фото: Pexels

Навіть інші форми натуральних підсолоджувачів, такі як чистий кленовий сироп, нектар агави та фініковий сироп, можуть запропонувати вашому організму подібні антиоксиданти, які ви не отримаєте, через перероблений цукор.

3. Мед може заспокоїти біль у горлі

Біль у горлі — один з найнеприємніших симптомів хвороби. Але, на щастя, якщо ви відчуваєте, що ковтаєте вам боляче ковтати, трохи меду може принести полегшення.

Мед та груші. Фото: Pexels

"Мед виявився ефективним засобом від болю в горлі. Згідно з дослідженням, опублікованим в Архіві педіатрії та підліткової медицини, мед виявився більш ефективним засобом для полегшення кашлю та симптомів болю в горлі у дітей, ніж протикашльові препарати", — сказала Мері Сабат.

4. Мед може сприяти покращенню травлення

Незважаючи на те, що ви, ймовірно, використовуєте мед як підсолоджувач або для полегшення під час хвороби, ви можете не усвідомлювати, що з часом він також може покращити здоров'я вашого травлення і кишечника.

Бджола на соняшнику. Фото: Pexels

За словами Сабат, було виявлено, що мед допомагає травленню, сприяючи росту корисних бактерій у кишечнику, а дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Nutrition, показало, що мед має пребіотичний вплив на здоров'я кишечника.

5. Мед може допомогти знизити кров'яний тиск

Численні дослідження підтверджують, що мед має потенційний вплив на здоров'я серцево-судинної системи. За даними Міжнародного журналу екологічних досліджень та громадського здоров'я, мед допомагає покращити серцебиття, регулює рівень жиру в крові та допомагає запобігти загибелі здорових клітин в організмі.

Мед та сир. Фото: Pexels

Інше дослідження, опубліковане в журналі Clinical and Experimental Hypertension, виявило, що вживання помірної кількості меду пов'язане зі зниженням артеріального тиску у жінок старше 40 років.

6. Мед не підвищує рівень цукру в крові так сильно, як інші види цукру

Використання натурального підсолоджувача замість звичайного цукру може бути більш кращим вибором, особливо якщо ви стежите за рівнем цукру в крові.

"З точки зору калорійності та вмісту цукру, цукор і мед дуже схожі. Але цікаво те, що мед також допомагає у лікуванні діабету, поряд з ліками від діабету. Зокрема, дослідження показали, що завдяки вищому вмісту фруктози, споживання меду не так сильно підвищує рівень цукру в крові, і навіть сприяє здоровій активності інсуліну та рівню цукру в крові", — прокоментував дієтолог Джессі Федер.

Піала з медом. Фото: Pexels

3 можливі негативні наслідки вживання меду

1. Мед все ще калорійний

Певною мірою користь або побічні ефекти меду залежать від ваших особистих цілей щодо здоров'я. Цей натуральний підсолоджувач не матиме такого різкого впливу на підвищення рівня цукру в крові, як деякі інші форми цукру. Однак, мед все ще відносно калорійний і його слід споживати в помірних кількостях.

2. Мед може викликати алергічну реакцію

Насправді існує лише кілька потенційно негативних побічних ефектів меду, але клініка Майо попереджає про можливі алергічні реакції. Деякі люди можуть мати алергію на нього і відчувати такі симптоми, як кропив'янка, свербіж або набряк. У важких випадках алергічна реакція може спричинити анафілаксію — небезпечну для життя алергічну реакцію, яка потребує негайної медичної допомоги.

3. Ризик дитячого ботулізму все ще існує

Останнє, що потрібно знати про потенційні ризики вживання меду — це те, що він може бути небезпечним для дітей віком до одного року.

"Мед може містити спори бактерій, які викликають ботулізм, ці спори можуть рости і виробляти токсини в кишечнику немовляти, що може викликати серйозні захворювання або навіть смерть", — резюмувала Мері Сабат.

