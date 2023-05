Чем полезен мед

Пчела на подсолнечнике. Фото: Freepik

Поскольку мед производится пчелами и подвергается минимальной обработке, он считается естественным подсластителем, а значит, сохраняет большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов в неизменном виде.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Мед — это один из тех продуктов, которые всегда можно использовать, просто имея его под рукой в любой момент.

Мед часто сравнивают с рафинированным сахаром, который происходит из природных источников, таких как сахарный тростник или сахарная свекла. Однако, он не проходит длительную обработку, которая в конечном счете лишает его питательной ценности. Но мед автоматически ли полезен только потому, что он натуральный.

Питательные вещества в 1 столовой ложке меда (21 г):

Калории: 63.8

Жир: 0 граммов

Углеводы: 17.3 г

Сахар: 17,2 грамма

Фруктоза 8.6 грамм

Глюкоза: 7,5 грамм

Сахароза 0,2 грамма

Клетчатка: <0.5 г

Белок <0,5 г

6 преимуществ меда для здоровья

Соты с медом. Фото: Pexels

1. Мед обладает антимикробными свойствами

"Было обнаружено, что мед обладает антимикробными свойствами, а это значит, что он может помочь в борьбе с бактериями, грибками и вирусами. Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале хирургии, мед даже оказался эффективным в лечении инфицированных ран", — объяснила диетолог Мэри Сабат.

Возможно, вы не хотите полагаться на этот подсластитель, если имеете дело с открытой раной. Но эти результаты многообещающие для тех, кто любит мед и чай во время гриппа.

2. Мед богат антиоксидантами

Еще одно преимущество включения меда в свой рацион состоит в том, что он содержит мощные антиоксиданты, которые, как известно, существенно помогают организму.

"Мед является богатым источником антиоксидантов, которые могут помочь защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами - нестабильными молекулами, которые могут вызвать повреждение клеток и способствовать развитию хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и болезнь Альцгеймера. Эти антиоксидантные свойства меда также взаимосвязаны с уменьшением хронического воспаления", — добавила диетолог.

Сладкий мед. Фото: Pexels

Даже другие формы натуральных подсластителей, такие как чистый кленовый сироп, нектар агавы и финиковый сироп, могут предложить вашему организму подобные антиоксиданты, которые вы не получите через переработанный сахар.

3. Мед может успокоить боль в горле

Боль в горле — один из самых неприятных симптомов болезни. Но, к счастью, если вы чувствуете, что проглатываете вам больно глотать, немного меда может принести облегчение.

Мед и груши. Фото: Pexels

"Мед оказался эффективным средством от боли в горле. Согласно исследованию, опубликованному в Архиве педиатрии и подростковой медицины, мед оказался более эффективным средством для облегчения кашля и симптомов боли в горле у детей, чем противокашлевые препараты", — сказала Мэри Сабат.

4. Мед может способствовать улучшению пищеварения

Несмотря на то, что вы, вероятно, используете мед как подсластитель или для облегчения во время болезни, вы можете не отдавать себе отчет, что со временем он также может улучшить здоровье вашего пищеварения и кишечника.

Пчела на подсолнечнике. Фото: Pexels

По словам Сабат, было обнаружено, что мед помогает пищеварению, способствуя росту полезных бактерий в кишечнике, а исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что мед оказывает пребиотическое влияние на здоровье кишечника.

5. Мед может помочь снизить кровяное давление

Многочисленные исследования подтверждают, что мед оказывает потенциальное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. По данным Международного журнала экологических исследований и общественного здоровья, мед помогает улучшить сердцебиение, регулирует уровень жира в крови и помогает предотвратить гибель здоровых клеток в организме.

Мед и сыр. Фото: Pexels

Другое исследование, опубликованное в журнале Clinical and Experimental Hypertension, выявило, что употребление умеренного количества меда связано со снижением АД у женщин старше 40 лет.

6. Мед не повышает уровень сахара в крови так сильно, как другие виды сахара

Использование натурального подсластителя вместо обычного сахара может быть более предпочтительным выбором, особенно если вы следите за уровнем сахара в крови.

"С точки зрения калорийности и содержания сахара, сахар и мед очень похожи. Но интересно то, что мед также помогает в лечении диабета, наряду с лекарствами от диабета. В частности, исследования показали, что благодаря высшему содержанию фруктозы потребление меда не так сильно повышает уровень сахара в крови, а также способствует здоровой активности инсулина и уровню сахара в крови", — прокомментировал диетолог Джесси Федер.

Пиала с медом. Фото: Pexels

3 возможные негативные последствия употребления меда

1. Мед все еще калорийный

В определенной степени польза или побочные эффекты меда зависят от ваших личных целей по здоровью. Этот натуральный подсластитель не окажет такого резкого влияния на повышение уровня сахара в крови, как некоторые другие формы сахара. Однако мед все еще относительно калорийный и его следует потреблять в умеренных количествах. Одна столовая ложка содержит около 64 калории.

2. Мед может вызвать аллергическую реакцию

На самом деле существует лишь несколько потенциально отрицательных побочных эффектов меда, но клиника Майо предупреждает о возможных аллергических реакциях. Некоторые люди могут иметь аллергию на него и испытывать такие симптомы, как крапивница, зуд или отек. В тяжелых случаях аллергическая реакция может вызвать анафилаксию — опасную для жизни аллергическую реакцию, нуждающуюся в немедленной медицинской помощи.

3. Риск детского ботулизма все еще существует

Последнее, что нужно знать о потенциальных рисках употребления меда — это то, что он может быть опасным для детей до одного года.

"Мед может содержать споры бактерий, вызывающих ботулизм, эти споры могут расти и производить токсины в кишечнике младенца, что может вызвать серьезные заболевания или даже смерть", — резюмировала Мэри Сабат.

