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Кабмін планує запровадити акциз на солодкі газовані напої, щоб зберегти здоров'я українців

10 травня 2023 13:22
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що таке акциз на газовані напої
Газовані напої. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Україна потерпає від тягаря неінфекційних захворювань. Вони залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям. Водночас більшості таких хвороб можна запобігти, просто змінивши щоденні звички і обравши більш здоровий спосіб життя. 

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я

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У МОЗ нагадали, що постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру. 

"Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче — здоров’я наших громадян", — сказав заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Наприклад, у Мексиці такий податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету.

Повідомляється, що наразі у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти: № 9032-1 і № 9033-1

Перший через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі – 0,19 євро). 

Цукор в газованих напоях. Фото: Freepik

Другий — визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Олена Зеленська.

Раніше ми писали, що лікарка розповіла, чи підвищують штучні підсолоджувачі ризик інфарктів та інсультів.

Також ми писали, про корисні властивості меду про які мало хто знає. Оскільки мед виробляється бджолами і піддається мінімальній обробці, він вважається природнім підсолоджувачем, а отже, зберігає велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів у незмінному вигляді.

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