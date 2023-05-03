Чи корисні штучні підсолоджувачі

Солодощі та цукор. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Американські вчені провели нове наукове дослідження метою якого було оцінити потенційний зв'язок між підсолоджувачем еритритом і ризиком серцевого нападу та інсульту.

Про це повідомила лікарка терапевтка, кандидатка медичних наук Ольга Безугла.

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"Сьогодні розбір цікавого наукового дослідження із гучною назвою. Дослідження, що було проведено вченими з Клівлендської клініки в США з метою вивчити потенційний зв'язок між підсолоджувачем еритритом і ризиком серцевого нападу та інсульту", — повідомила лікарка.

Еритрит — одна з групи речовин, які називаються цукровими спиртами, що міститься у фруктах та овочах у природному вигляді. Він також може вироблятися промисловим способом і використовуватися як низькокалорійний підсолоджувач.

"Він має вищу інтенсивність підсолоджування і нижчу калорійність, ніж столовий цукор, що робить його привабливим для використання в якості замінника цукру, наприклад, для людей, які хочуть схуднути, або для пацієнтів з діабетом 2 типу", — додала Ольга Безугла.

Лікарі вивчають анатомію серця. Фото: Freepik

"Дослідження проводилося в кілька етапів. Перша частина обсерваційне дослідження — 1157 пацієнтів із серцевими захворюваннями в анамнезі. Дослідження показало, що пацієнти з найвищими концентраціями еритритолу в крові мали вищий ризик розвитку серйозних коронарних подій (наприклад, інфаркту) або інсульту протягом трьох років спостереження за ними, порівняно з пацієнтами з найнижчими концентраціями еритритолу в крові", — пояснила лікарка.

У другій частині дослідження вчені провели кілька експериментів, які показали, що подібні концентрації еритриту в крові можуть збільшити агрегацію тромбоцитів (один з механізмів, що призводить до більшого згортання крові) у зразках крові людини.

Макет серця. Фото: Freepik

"Але основна частина дослідження є спостережною, а тому не може остаточно довести, що еритрит є причиною підвищених ризиків для здоров'я. Хоча базові елементи дослідження все ж дають розуміння що пошук додаткових доказів це питання часу, проте і розуміння що підсолоджувачі не є настільки нейтральними для нашого організму також важливо", — резюмувала Ольга Безугла.

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