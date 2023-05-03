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Лікарка розповіла, чи підвищують штучні підсолоджувачі ризик інфарктів та інсультів

3 травня 2023 11:24
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи корисні штучні підсолоджувачі
Солодощі та цукор. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Американські вчені провели нове наукове дослідження метою якого було оцінити  потенційний зв'язок між підсолоджувачем еритритом і ризиком серцевого нападу та інсульту.

Про це повідомила лікарка терапевтка, кандидатка медичних наук Ольга Безугла.

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Чи підвищують штучні підсолоджувачі ризик інфарктів та інсультів?

"Сьогодні розбір цікавого наукового дослідження із гучною назвою. Дослідження, що було проведено вченими з Клівлендської клініки в США з метою вивчити потенційний зв'язок між підсолоджувачем еритритом і ризиком серцевого нападу та інсульту", — повідомила лікарка. 

Еритрит — одна з групи речовин, які називаються цукровими спиртами, що міститься у фруктах та овочах у природному вигляді. Він також може вироблятися промисловим способом і використовуватися як низькокалорійний підсолоджувач. 

"Він має вищу інтенсивність підсолоджування і нижчу калорійність, ніж столовий цукор, що робить його привабливим для використання в якості замінника цукру, наприклад, для людей, які хочуть схуднути, або для пацієнтів з діабетом 2 типу", — додала Ольга Безугла. 

Лікарі вивчають анатомію серця. Фото: Freepik

"Дослідження проводилося в кілька етапів. Перша частина обсерваційне дослідження — 1157 пацієнтів із серцевими захворюваннями в анамнезі. Дослідження показало, що пацієнти з найвищими концентраціями еритритолу в крові мали вищий ризик розвитку серйозних коронарних подій (наприклад, інфаркту) або інсульту протягом трьох років спостереження за ними, порівняно з пацієнтами з найнижчими концентраціями еритритолу в крові", — пояснила лікарка. 

У другій частині дослідження вчені провели кілька експериментів, які показали, що подібні концентрації еритриту в крові можуть збільшити агрегацію тромбоцитів (один з механізмів, що призводить до більшого згортання крові) у зразках крові людини.

Макет серця. Фото: Freepik

"Але основна частина дослідження є спостережною, а тому не може остаточно довести, що еритрит є причиною підвищених ризиків для здоров'я. Хоча базові елементи дослідження все ж дають розуміння що пошук додаткових доказів це питання часу, проте і розуміння що підсолоджувачі не є настільки нейтральними для нашого організму також важливо", — резюмувала Ольга Безугла. 

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