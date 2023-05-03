Чи корисні штучні підсолоджувачі

Лікарка розповіла, чи підвищують штучні підсолоджувачі ризик інфарктів та інсультів
Американські вчені провели нове наукове дослідження метою якого було оцінити потенційний зв'язок між підсолоджувачем еритритом і ризиком серцевого нападу та інсульту.
Про це повідомила лікарка терапевтка, кандидатка медичних наук Ольга Безугла.
Чи підвищують штучні підсолоджувачі ризик інфарктів та інсультів?
"Сьогодні розбір цікавого наукового дослідження із гучною назвою. Дослідження, що було проведено вченими з Клівлендської клініки в США з метою вивчити потенційний зв'язок між підсолоджувачем еритритом і ризиком серцевого нападу та інсульту", — повідомила лікарка.
Еритрит — одна з групи речовин, які називаються цукровими спиртами, що міститься у фруктах та овочах у природному вигляді. Він також може вироблятися промисловим способом і використовуватися як низькокалорійний підсолоджувач.
"Він має вищу інтенсивність підсолоджування і нижчу калорійність, ніж столовий цукор, що робить його привабливим для використання в якості замінника цукру, наприклад, для людей, які хочуть схуднути, або для пацієнтів з діабетом 2 типу", — додала Ольга Безугла.
"Дослідження проводилося в кілька етапів. Перша частина обсерваційне дослідження — 1157 пацієнтів із серцевими захворюваннями в анамнезі. Дослідження показало, що пацієнти з найвищими концентраціями еритритолу в крові мали вищий ризик розвитку серйозних коронарних подій (наприклад, інфаркту) або інсульту протягом трьох років спостереження за ними, порівняно з пацієнтами з найнижчими концентраціями еритритолу в крові", — пояснила лікарка.
У другій частині дослідження вчені провели кілька експериментів, які показали, що подібні концентрації еритриту в крові можуть збільшити агрегацію тромбоцитів (один з механізмів, що призводить до більшого згортання крові) у зразках крові людини.
"Але основна частина дослідження є спостережною, а тому не може остаточно довести, що еритрит є причиною підвищених ризиків для здоров'я. Хоча базові елементи дослідження все ж дають розуміння що пошук додаткових доказів це питання часу, проте і розуміння що підсолоджувачі не є настільки нейтральними для нашого організму також важливо", — резюмувала Ольга Безугла.
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