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Всього жменя цього продукту знизить рівень холестерину за кілька тижнів

29 квітня 2023 06:40
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Холестерин можна знизити недорогим продуктом
Забір крові. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Існує кілька різних механізмів, які можуть прокласти шлях до зниження рівня холестерину. Волоські горіхи мають значну перевагу перед іншими продуктами. 

Про це написав Еxpress.

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Heart UK пояснює, що горіхи містять багато ненасичених жирів і мають низький вміст насичених жирів, які можуть допомогти тримати ваш рівень холестерину під контролем.

"Заміна джерел насичених жирів продуктами, що містять поліненасичені жири (ПНЖК), такими як волоські горіхи, може призвести до значного зниження загального та "поганого" холестерину", — повідомила дієтологиня-консультантка компанії "Каліфорнійські волоські горіхи" Сіан Портер.

Горсть грецких орехов. Фото: Pexels

Ще одним потужним інгредієнтом, що ховається в волоських горіхах є клітковина, яка може допомогти заблокувати всмоктування холестерину в кров. Окрім цих двох важливих складових, волоські горіхи є єдиним горіхом, який містить "значну кількість" незамінних омега-3 рослинного походження, відомих як альфа-ліноленова кислота, або скорочено ALA.

Дієтолог пояснила, що близько 30 грамів волоських горіхів містять близько 2,7 грамів АЛК.

"Дослідження, розглянуті Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (EFSA), що призвело до схвалення заяви про користь для здоров'я, показали, що АЛК сприяє підтримці нормального рівня холестерину в крові", — додала дієтологиня. 

Волоські горіхи. Фото: Pexels

Оскільки високий рівень холестерину є фактором ризику виникнення проблем зі здоров'ям, від хвороб серця до інсульту, волоські горіхи також можуть допомогти запобігти цим проблемам.

"Дослідження Predimed показало, що середземноморська дієта, що включає деревні горіхи, в першу чергу волоські горіхи, пов'язана з 30-відсотковим зниженням ризику серцево-судинних захворювань і 46-відсотковим зниженням ризику інсульту", —  йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що дієтологи розповіли про продукти, які вбивають наш кишечник.

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