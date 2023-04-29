Холестерин можно снизить недорогим продуктом

Забор крови. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Существует несколько различных механизмов, которые могут проложить путь к понижению уровня холестерина. Грецкие орехи имеют значительное преимущество перед другими продуктами.

Об этом написал Еxpress

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Heart UK объясняет, что орехи содержат много ненасыщенных жиров и имеют низкое содержание насыщенных жиров, которые могут помочь держать ваш уровень холестерина под контролем.

"Замена источников насыщенных жиров продуктами, содержащими полиненасыщенные жиры (ПНЖК), такими как грецкие орехи, может привести к значительному снижению общего и "плохого" холестерина", — сообщила диетолог-консультант компании "Калифорнийские грецкие орехи" Сиан Портер.

Горсть грецких орехов. Фото: Pexels

Еще одним мощным ингредиентом, скрывающимся в грецких орехах, является клетчатка, которая может помочь заблокировать всасывание холестерина в кровь. Кроме этих двух важных составляющих, грецкие орехи являются единственным орехом, который содержит "значительное количество" незаменимых омега-3 растительного происхождения, известных как альфа-линоленовая кислота, или сокращенно ALA.

Диетолог пояснила, что около 30 граммов грецких орехов содержат около 2,7 грамма АЛК.

"Исследования, рассмотренные Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA), приведшим к одобрению заявления о пользе для здоровья, показали, что АЛК способствует поддержанию нормального уровня холестерина в крови", — добавила диетолог.

Грецкие орехи. Фото: Pexels

Поскольку высокий уровень холестерина является фактором риска возникновения проблем со здоровьем, от болезней сердца до инсульта, грецкие орехи также могут помочь предотвратить эти проблемы.

"Исследование Predimed показало, что средиземноморская диета, включающая древесные орехи, в первую очередь грецкие орехи, связана с 30-процентным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и 46-процентным снижением риска инсульта", — говорится в сообщении.

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