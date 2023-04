Дієтологи назвали найгірші перекуси, які шкодять кишечнику

Перекус під час дня. Фото: Freepik

Шлунково-кишковий тракт є транспортним засобом для їжі, яка живить наш організм. Але під час перекусів важливо думати про продукти, які будуть покращувати роботу кишечника, а не навпаки руйнувати мікробіом.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Ферментовані продукти, такі як йогурт чи квашена капуста створюють сприятливе середовище для корисних кишкових бактерій, але, з іншого боку, інші продукти діють навпаки. дієтологи повідомили про деякі продукти, які точно не будуть корисними для вашого здоров'я та загального самопочуття.

Цукерки та солодощі

Зловживання солодкими ласощами не є розумним кроком для всіх видів проблем зі здоров'ям, включаючи здоров'я кишківника.

Солодощі та цукерки. Фото: Pexels

"Ми знаємо, що дієта з високим вмістом цукру має багато наслідків для здоров'я, але часто люди забувають про здоров'я кишечника. Дієта з високим вмістом цукру може порушити баланс корисних і шкідливих мікроорганізмів у кишечнику і сприяти погіршенню шлунково-кишкових симптомів, таких як здуття живота, гази та біль", — сказала докторка медичних наук, CDCES Керолайн Томасон.

На щастя, це не означає, що всі десерти погані для вашого шлунку. Дослідження показують, що темний шоколад може бути одним із солодких ласощів, які покращують здоров'я кишечника!

"Багатий клітковиною та поживними речовинами і з низьким вмістом доданого цукру, можливо, вам краще з'їсти плитку чорного шоколаду замість того, щоб тягнутися до миски з цукерками", — додала докторка медичних наук.

Картопля фрі та картопляні чіпси

Коли ви заїжджаєте до фаст-фуду, щоб перекусити в середині дня, захистіть свій шлунок, тримаючись подалі від картоплі фрі. Це стосується також картопляних чіпсів, які обсмажуються, що значно знижує їхню корисність для здоров'я.

Фаст фуд. Фото: Pexels

"Продукти, смажені у фритюрі, такі як солона картопля фрі, містять багато насичених жирів і солі. Вони зменшують кількість корисних бактерій у кишечнику і навіть можуть призвести до запалення кишечника", — сказав доктор медичних наук, доктор філософії, член-кореспондент FAND, з компанії Soccer Mom Nutritio Стеф Магіл.

Солодощі без цукру

Якщо для здоров'я кишківника звичайні цукерки не підходять, ви можете подумати, що штучно підсолоджені ласощі можуть стати корисною заміною, але вони мають свої недоліки.

Корисні солодощі. Фото: Pexels

"Штучні підсолоджувачі можуть порушити зв'язок між бактеріями в мікробіомі та посилити запалення в кишечнику. Нещодавні дослідження також свідчать, що штучні підсолоджувачі можуть спричинити зміни в мікробіомі, які можуть вплинути на резистентність до інсуліну та збільшення ваги. Якщо ви хочете підсолодити свій раціон, свіжі фрукти — найкращий вибір для вашого кишківника", — сказала дієтологиня з питань здоров'я кишечника Джулі Бальзам.

Делікатесна шинка або інші страви з переробленого м'яса

"Один з продуктів, якого слід остерігатися, коли мова йде про підтримку здорової травної системи. Дослідження показали, що ці перероблені м'ясні продукти можуть підвищити ризик розвитку раку кишечника та шлунка. Тим не менш, якщо ви любите пікантний бутерброд з індичкою або шинкою, вам не обов'язково повністю відмовлятися від цієї зручної міні-їжі. Варто спробувати їсти їх рідше і меншими порціями", — сказала магістерка медицини, докторка дієтології Крістін Дрейер.

Ковбаси та сосиски. Фото: Pexels

Куплене в магазині печиво

Існує безліч способів приготувати більш здорове печиво в домашніх умовах, наприклад, використовувати цільнозернове борошно, додати в тісто банан або авокадо, щоб воно стало м'якшим, або додати чашку вівсяних пластівців з високим вмістом клітковини.

"З'являється все більше досліджень, які показують, що споживання дієти з високим вмістом ультраоброблених продуктів може мати негативний вплив на здоров'я кишечника", — каже харчовий науковець і дієтолог доктор Шьямала "Шай" Вішнумохан.

Печиво. Фото: Pexels

Звичайно, це не означає, що куплене в магазині печиво ніколи не повинно з'являтися в якості полуденного або післяобіднього частування, але Вішнуомохан закликає переосмислити, як часто ви його споживаєте.

