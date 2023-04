12 продуктов для похудения, хорошо утоляющих чувство голода

Набор полезных продуктов. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Имеется распространенный миф о том, что после низкокалорийной пищи быстро хочется есть. Однако есть продукты, способные надолго утолить голод, при этом это не отразится на увеличении жировой массы.

Об этом сообщил сайт №1 в мире по питанию и один из ведущих сайтов о еде в США Eat This, Not That.

Огурцы: 15 калорий на тарелку

Одна тарелка огурцов содержит всего около 15 калорий. Как отмечается в одном из исследований, посвященных изучению корреляции между энергетической плотностью пищи и изменением массы тела, существует четкая связь между потерей веса и употреблением менее калорийной пищи.

Огурцы в свежем виде. Фото: Pexels

Черника: 86 калорий на тарелку

Одна тарелка черники не только содержит 85,5 калорий, почти 4 г клетчатки и 1,1 г белка, но и богата целым рядом полезных витаминов и питательных веществ, которые помогут сделать процесс похудения легким и непринужденным. Одно из недавних исследований Nutrients, в частности, показало, что употребление эквивалента небольшой тарелки натуральной черники благоприятно влияет на похудение из-за ее способности помогать организму сжигать жир во время физических нагрузок.

Ягоды черники. Фото: Pexels

Брокколи: 30 калорий на тарелку

Всего 30 калорий на тарелку, измельченные соцветия брокколи обеспечат ваш организм более 2 г белка и клетчатки соответственно. Одна тарелка нарезанной брокколи также содержит 82 мг витамина С, который — при 90% суточной нормы этого витамина — также способствует похудению. Это объясняется тем, что чем больше витамина С в вашем организме во время тренировок, тем легче вашему телу сжигать больше жира. Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, также показало, что употреблявшие большее количество витамина С имели тенденцию весить меньше, чем те, кто не получал его в достаточном количестве в своем рационе.

Брокколи на тарелке. Фото: Pexels

Груши: 101 калория на плод среднего размера

Тарелка грушевых ломтиков содержит всего 80 калорий, но при этом содержит чуть больше 4 граммов клетчатки, что делает этот фрукт отличным выбором для тех, кто стремится похудеть. На самом деле, одно исследование, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что участницы, съедавшие по 3 груши (или 3 яблока) каждый день, смогли ускорить потерю веса по сравнению с теми, кто ел меньше фруктов в течение 12 недель.

Груша на тарелке. Фото: Pexels

Горошек: 59 калорий на 1/2 тарелки

Одна тарелка гороха содержит всего 117 калорий, а также около 8 г клетчатки и белка соответственно. Кроме того, научно доказано, что горох, наряду с фасолью, чечевицей и нутом, способствует поддержанию и сохранению веса.

Горох со стручками. Фото: Pexels

Черная фасоль: 114 калорий на 1/2 стакана

Половина стакана черной фасоли содержит почти 7 г белка и почти 5 г клетчатки, что также составляет около 18% вашей суточной нормы. Вы можете предположить, что это означает, что эти бобовые — калорийная бомба, но на самом деле в таком количестве черной фасоли содержится всего 110 калорий. На самом деле, результаты исследования 2020 года, опубликованные в Journal of Nutrition and Metabolism, свидетельствуют о том, что черная фасоль может даже помочь вам достичь изящной талии, о которой вы всегда мечтали, одновременно уменьшая количество жира в организме, поскольку "фасоль и другие бобовые, похоже, обладают диетическими свойствами, которые могут быть полезны в борьбе с ожирением".

Черная фасоль. Фото: Pexels

Финики: 67 калорий в каждом

Пока ученые еще не решили, существует ли прямая корреляция между потреблением фиников и потерей веса на исследовательском фронте, клиническое исследование 2020 показало, что употребление трех фиников в день не приводит к увеличению индекса массы тела (ИМТ).

"Следовательно, похоже, что люди могут есть небольшое количество фиников ежедневно и это не приведет к увеличению веса", — сообщает Medical News Today.

Один финик без косточки может содержать 18 углеводов, много природного сахара, но исследования показали, что качественные углеводы из цельных продуктов могут быть более сытными, чем жиры. Кроме того, каждый финик содержит лишь 66,5 калорий и почти 2 грамма клетчатки, что делает его идеальным фруктом, способным удовлетворить ваших сладкоежек, когда они соблазняются другим менее питательным лакомством, которое может отбросить вас обратно на пути к похудению.

Финики в миске. Фото: Pexels

