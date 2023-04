12 продуктів для схуднення, які добре втамують почуття голоду

Набір корисних продуктів. Фото: Pexels

Є поширений міф про те, що після низькокалорійної їжі швидко хочеться їсти. Проте є продукти, які здатні надовго втамувати голод, при цьому це не позначиться на збільшенні жирової маси.

Про це повідомив сайт №1 у світі з харчування та один провідних сайтів про їжу в США Eat This, Not That.

Огірки: 15 калорій на тарілку

Одна тарілка огіркових скибочок містить лише близько 15 калорій. Як зазначається в одному з досліджень, присвячених вивченню кореляції між енергетичною щільністю їжі та зміною маси тіла, існує чіткий зв'язок між втратою ваги та вживанням менш калорійної їжі.

Огірки в свіжому вигляді. Фото: Pexels

Чорниця: 86 калорій на тарілку

Одна тарілка чорниці не лише містить 85,5 калорій, майже 4 грами клітковини та 1,1 грама білка, але й багата на цілий ряд корисних вітамінів та поживних речовин, які допоможуть зробити процес схуднення легким та невимушеним. Одне з недавніх досліджень Nutrients, зокрема, показало, що вживання еквіваленту невеликої тарілки натуральної чорниці сприятливо впливає на схуднення через її здатність допомагати організму спалювати жир під час фізичних навантажень.

Ягоди чорниці. Фото: Pexels

Броколі: 30 калорій на тарілку

Всього 30 калорій на тарілку, подрібнені суцвіття броколі забезпечать ваш організм понад 2 грамами білка і клітковини відповідно. Одна тарілка нарізаної броколі також містить 82 міліграми вітаміну С, який — при 90% добової норми цього вітаміну — також сприяє схудненню. Це пояснюється тим, що чим більше вітаміну С у вашому організмі під час тренувань, тим легше вашому тілу спалювати більше жиру. Дослідження, опубліковане в Journal of Nutrition, також показало, що ті, хто вживав більшу кількість вітаміну С, мали тенденцію важити менше, ніж ті, хто не отримував його в достатній кількості в своєму раціоні.

Брокколі на тарілці. Фото: Pexels

Груші: 101 калорія на плід середнього розміру

Тарілка грушевих скибочок містить лише 80 калорій, але при цьому містить трохи більше 4 грамів клітковини, що робить цей фрукт чудовим вибором для тих, хто прагне схуднути. Насправді, одне дослідження, опубліковане в журналі Nutrition, показало, що учасниці, які з'їдали по 3 груші (або 3 яблука) щодня, змогли прискорити втрату ваги порівняно з тими, хто їв менше фруктів протягом 12 тижнів.

Груші на тарілці. Фото: Pexels

Горошок: 59 калорій на 1/2 тарілки

Одна тарілка гороху містить лише 117 калорій, а також близько 8 грамів клітковини та білка відповідно. Крім того, науково доведено, що горох, поряд з квасолею, сочевицею та нутом, сприяє підтримці та збереженню ваги.

Горох зі стручками. Фото: Pexels

Чорна квасоля: 114 калорій на 1/2 склянки

Півсклянки чорної квасолі містить майже 7 грамів білка і майже 5 грамів клітковини, що також становить близько 18% вашої добової норми. Ви можете припустити, що це означає, що ці бобові - калорійна бомба, але насправді в такій кількості чорної квасолі міститься лише 110 калорій. Насправді, результати дослідження 2020 року, опубліковані в Journal of Nutrition and Metabolism, свідчать про те, що чорна квасоля може навіть допомогти вам досягти витонченої талії, про яку ви завжди мріяли, одночасно зменшуючи кількість жиру в організмі, оскільки "квасоля та інші бобові, схоже, мають дієтичні властивості, які можуть бути корисними в боротьбі з ожирінням".

Чорна квасоля. Фото: Pexels

Фініки: 67 калорій у кожному

Поки вчені ще не вирішило, чи існує пряма кореляція між споживанням фініків і втратою ваги на дослідницькому фронті, клінічне дослідження 2020 року показало, що "вживання трьох фініків на день не призводить до збільшення індексу маси тіла (ІМТ).

"Отже, схоже, що люди можуть їсти невелику кількість фініків щодня, і це не призведе до збільшення ваги", — повідомляє Medical News Today.

Один фінік без кісточки може містити 18 вуглеводів, багато природного цукру, але дослідження показали, що якісні вуглеводи з цільних продуктів можуть бути більш ситними, ніж жири. Крім того, кожен фінік містить лише 66,5 калорій і майже 2 грами клітковини, що робить його ідеальним фруктом, здатним задовольнити ваших ласунів, коли вони спокушаються іншими менш поживними ласощами, які можуть відкинути вас назад на шляху до схуднення.

Фініки в мисці. Фото: Pexels

