Можна їсти улюблену їжу і при цьому худнути

Їжа, яка вам подобається є ключем до здорового харчування: Фото Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Додавання здорових продуктів до вашого раціону може бути більш ефективним способом досягти результатів. Щоб зменшити жирові відкладення, потрібно створити дефіцит калорій, тобто споживати менше калорій, ніж ви спалюєте за рахунок фізичних вправ.

Про це повідомив Insider.

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Зосередьтеся на отриманні достатньої кількості білка та клітковини, щоб ви могли насолоджуватися їжею, одночасно знижуючи загальне споживання калорій, щоб схуднути і утримувати вагу впродовж тривалого часу.

Не потрібно відмовлятися від ласощів, виключати вуглеводи або голодувати протягом тривалого часу: Фото Pexels

Вживання більшої кількості білка допоможе вам залишатися ситими і підтримувати метаболізм

"Один із способів зробити свій раціон більш ситним і підтримати процес схуднення - включити в нього різноманітні джерела білка, які допоможуть вам відчувати себе ситими. Ситість - це важливий фактор. Якщо ваша мета — м'язова сила, і ви хочете зменшити кількість жиру, то збільшення споживання білка може бути корисним", — розповіла спортивний дієтологиня Енджі Аш.

Білок є важливим макроелементом для підтримки таких тканин, як м'язи. Докази свідчать, що його достатня кількість може допомогти вам схуднути, зберігаючи м'язову масу, підтримуючи метаболізм і спалюючи жир.

"Правильна кількість білка для більшості людей становить від 0,5 до 1 грама білка на кілограм ваги тіла", — розповіла спортивний дієтологиня Ненсі Кларк".

Однак, за словами Аше, можна з'їсти занадто багато білка, що може призвести до перебору калорій і не призведе до додаткових переваг у схудненні або нарощуванні м'язової маси.

Продукти, багаті на клітковину, допомагають контролювати апетит і підтримують здорове травлення

Ще одна стратегія, як споживати більше їжі та менше калорій, полягає у вживанні клітковини — типу вуглеводів, що містяться в таких продуктах, як бобові, фрукти, овочі та цільне зерно.

Клітковина уповільнює травлення, завдяки чому ви можете залишатися ситими після їжі: Фото Pexels

За словами дієтолога Б'янки Тамбурелло, страви та закуски з високим вмістом клітковини включають вівсянку, страви з чорної квасолі, горіхи та рисові хлібці. FDA рекомендує дорослим споживати 28 грамів клітковини на день.

"Поширеною помилкою дієти є зосередження на обмеженні продуктів для схуднення, що може призвести до того, що ви будете роздратовані, голодні та менш схильні дотримуватися свого плану", — зазначила дієтологиня Жаклін Лондон в інтерв'ю виданню Insider.

За словами доктора Марка Хаймана, сімейного лікаря, який спеціалізується на підході до здоров'я "їжа як ліки", гарною відправною точкою є некрохмалисті овочі, такі як листова зелень, що складають більшу частину вашої тарілки.

За його словами, вживання більшої кількості цільних продуктів може допомогти вам відмовитися від переробленої їжі, яка є менш поживною і пов'язана з широким спектром проблем зі здоров'ям, таких як хвороби серця і рак.

Оброблені продукти є "гіперсмачними", що змушує з'їдати більше: Фото Pexels

"Структурування раціону харчування на основі цільних продуктів з високим вмістом поживних речовин, які складають близько 90% раціону, залишає місце у вашому бюджеті калорій для того, щоб побалувати себе.Подумайте про те, які продукти вам найбільше подобаються, і знайдіть частоту, яка вам підходить. Це все одно здорова дієта", — розповіла дієтологиня Джорджі Фір раніше в інтерв'ю виданню Insider.

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