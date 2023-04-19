Можно есть любимую пищу и при этом худеть

Еда, которая вам нравится является ключом к здоровому питанию: Фото Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Добавление здоровых продуктов в ваш рацион может быть более эффективным способом достичь результатов. Чтобы снизить жировые отложения, нужно создать дефицит калорий, то есть потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете за счет физических упражнений.

Об этом сообщил Insider.

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Сосредоточьтесь на получении достаточного количества белка и клетчатки, чтобы вы могли наслаждаться пищей, одновременно снижая общее потребление калорий, чтобы похудеть и удерживать вес в течение длительного времени.

Не нужно отказываться от лакомства, исключать углеводы или голодать в течение длительного времени: Фото Pexels

Употребление большего количества белка поможет вам оставаться сытыми и поддерживать метаболизм

"Один из способов сделать свой рацион более сытным и поддержать процесс похудения - включить в него разнообразные источники белка, которые помогут вам чувствовать себя сытыми. Сытость – это важный фактор. Если ваша цель – мышечная сила, и вы хотите уменьшить количество жира, то увеличение потребления белка может быть полезным", — рассказала спортивный диетолог Энджи Аш.

Белок является важным макроэлементом для поддержания таких тканей как мышцы. Доказательства свидетельствуют, что его достаточное количество может помочь вам похудеть, сохраняя мышечную массу, поддерживая метаболизм и сжигая жир.

"Правильное количество белка для большинства людей составляет от 0,5 до 1 г белка на килограмм веса тела", — рассказала спортивный диетолог Нэнси Кларк.

Однако, по словам Аше, можно съесть слишком много белка, что может привести к перебору калорий и не приведет к дополнительным преимуществам в похудении или наращивании мышечной массы.

Продукты, богатые клетчаткой, помогают контролировать аппетит и поддерживают здоровое пищеварение

Еще одна стратегия, как потреблять больше пищи и меньше калорий, заключается в употреблении клетчатки типа углеводов, содержащихся в таких продуктах, как бобовые, фрукты, овощи и цельное зерно.

Клетчатка замедляет пищеварение, благодаря чему вы можете оставаться сытым после еды: Фото Pexels

По словам диетолога Бьянки Тамбурелло, блюда и закуски с высоким содержанием клетчатки включают в себя овсянку, блюда из черной фасоли, орехи и рисовые хлебцы. FDA рекомендует взрослым потреблять 28 г клетчатки в день.

"Распространенной ошибкой диеты является сосредоточение на ограничении продуктов похудения, что может привести к тому, что вы будете раздражены, голодны и менее склонны придерживаться своего плана", — отметила диетолог Жаклин Лондон в интервью изданию Insider.

По словам доктора Марка Хаймана, семейного врача, специализирующегося на подходе к здоровью "еда как лекарство", хорошей отправной точкой являются некрахмалистые овощи, такие как листовая зелень, составляющая большую часть вашей тарелки.

По его словам, употребление большего количества цельных продуктов может помочь вам отказаться от переработанной пищи, которая менее питательна и связана с широким спектром проблем со здоровьем, таких как болезни сердца и рак.

Обработанные продукты являются "гиперсмачными", что заставляет съедать больше: Фото Pexels

"Структурирование рациона питания на основе цельных продуктов с высоким содержанием питательных веществ, составляющих около 90% рациона, оставляет место в вашем бюджете калорий для того, чтобы побаловать себя. Подумайте о том, какие продукты вам больше всего нравятся, и найдите частоту, которая вам подходит. Это все равно здоровая диета", — рассказала диетолог Джорджи Фир ранее в интервью изданию Insider.

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