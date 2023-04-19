Пити велику кількість води потрібно обережно

Надмірне споживання води може бути шкідливим для здоров'я: Фото Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Пити занадто багато води не корисне для здоров'я, як і пити мало, але надмірне втамування спраги загрожує іншими наслідками. Споживання води літрами знижує загальний рівень солей та електролітів, необхідних, зокрема, для повноцінної роботи м’язів.

Про це повідомив Ярослав Дієтолог.

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"Гіпергідратація — діагноз, який говорить насамперед про порушення водно-сольового обміну. Ускладнена форма гіпергідратації, яку медики називають гіпонатріємією, водною інтоксикацією або водним отруєнням, зустрічається рідко і, зазвичай, супроводжує хронічні захворювання нирок, діабет 2 типу, застійну серцеву недостатність. Такий набір є небезпечним для життя і потребує госпіталізації, але, на щастя, більшість людей не зіштовхується з подібними проблемами зі здоров’ям", — повідомив дієтолог.

Баланс солей, електролітів та мінералів, таких як калій і магній, забезпечується роботою нирок та іншими регуляторними механізмами тіла.

Гіпергідратація може спричинити судоми в м'язах: Фото Pexels

"Результатом є злагоджене функціонування всіх систем, в тому числі скорочення м’язів і надсилання сигналів від нейрону до нейрону. Легкі форми гіпергідратації можуть виражатися у судомах м’язів — нестача солей і електролітів проявляється інтенсивніше, коли ви пітнієте, втрачаючи більше речовин, необхідних для нормальної роботи м’язів", — зазначив лікар.

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