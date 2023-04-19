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Требуется баланс: врач рассказал об опасности чрезмерного потребления воды

19 апреля 2023 16:42
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Пить большое количество воды нужно осторожно
Чрезмерное потребление воды может быть вредным для здоровья: Фото Pexels
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Пить слишком много воды не полезно для здоровья, как и пить мало, но чрезмерное утоление жажды чревато другими последствиями. Потребление воды литрами снижает общий уровень солей и электролитов, необходимых, в частности для полноценной работы мышц.

Об этом сообщил Ярослав Диетолог.

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"Гипергидратация — диагноз, который говорит прежде всего о нарушении водно-солевого обмена. Осложненная форма гипергидратации, которую медики называют гипонатриемией, водной интоксикацией или водным отравлением, встречается редко и обычно сопровождает хронические заболевания почек, диабет 2 типа, застойную сердечную недостаточность. Такой набор опасен для жизни и нуждается в госпитализации, но, к счастью, большинство людей не сталкивается с подобными проблемами со здоровьем", — сообщил диетолог.

Баланс солей, электролитов и минералов, таких как калий и магний обеспечивается работой почек и другими регуляторными механизмами тела.

Гипергидратация может вызвать судороги в мышцах: Фото Pexels

"Результатом является слаженное функционирование всех систем, включая сокращение мышц и отправку сигналов от нейрона к нейрону. Легкие формы гипергидратации могут выражаться в судорогах мышц – недостаток солей и электролитов проявляется интенсивнее, когда вы потеете, теряя больше веществ, необходимых для нормальной работы мышц", — отметил врач.

Раньше мы писали, к чему может привести избыток соли в рационе.

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