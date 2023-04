Диетологи назвали самые плохие перекусы, которые вредят кишечнику

Перекус во время дня. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Желудочно-кишечный тракт является транспортным средством для еды, питающей наш организм. Но при перекусах важно думать о продуктах, которые будут улучшать работу кишечника, а не наоборот разрушать микробиом.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Ферментированные продукты, такие как йогурт или квашеная капуста, создают благоприятную среду для полезных кишечных бактерий, но, с другой стороны, другие продукты действуют наоборот. диетологи сообщили о некоторых продуктах, которые точно не будут полезны для вашего здоровья и общего самочувствия.

Конфеты и сладости

Злоупотребление сладким лакомством не является разумным шагом для всех видов проблем со здоровьем, включая здоровье кишечника.

Сладости и конфеты. Фото: Pexels

"Мы знаем, что диета с высоким содержанием сахара имеет много последствий для здоровья, но часто люди забывают о здоровье кишечника. Диета с высоким содержанием сахара может нарушить баланс полезных и вредных микроорганизмов в кишечнике и способствовать ухудшению желудочно-кишечных симптомов, таких как вздутие живота, газы и боль", — сказала доктор медицинских наук, CDCES Кэролайн Томасон.

К счастью, это не значит, что все десерты плохи для вашего желудка. Исследования показывают, что темный шоколад может быть одним из сладких лакомств, которые улучшают здоровье кишечника!

"Богатый клетчаткой и питательными веществами и с низким содержанием добавленного сахара, возможно, вам лучше съесть плитку черного шоколада вместо того, чтобы тянуться к миске с конфетами", — добавила доктор медицинских наук.

Картофель фри и картофельные чипсы

Когда вы заезжаете в фаст-фуд, чтобы перекусить в середине дня, защитите свой желудок, держась подальше от картофеля фри. Это касается также обжариваемых картофельных чипсов, что значительно снижает их полезность для здоровья.

Фаст-фуд. Фото: Pexels

"Продукты, жареные во фритюре, такие как соленый картофель фри, содержат много насыщенных жиров и соли. Они уменьшают количество полезных бактерий в кишечнике и даже могут привести к воспалению кишечника", — сказал доктор медицинских наук, доктор философии, член-корреспондент FAND, из компании Soccer Mom Nutritio Стеф Магил.

Сладости без сахара

Если для здоровья кишечника обычные конфеты не подходят, вы можете подумать, что искусственно подслащенное лакомство может стать полезной заменой, но у них есть свои недостатки.

Полезные сладости. Фото: Pexels

"Искусственные подсластители могут нарушить связь между бактериями в микробиоме и усилить воспаление в кишечнике. свежие фрукты – лучший выбор для вашего кишечника", — сказала диетология по вопросам здоровья кишечника Джули Бальзам.

Деликатесная ветчина или другие блюда из переработанного мяса

"Один из продуктов, которого следует опасаться, когда речь идет о поддержке здоровой пищеварительной системы. Исследования показали, что эти переработанные мясные продукты могут повысить риск развития рака кишечника и желудка. Тем не менее, если вы любите пикантный бутерброд с индейкой или ветчиной , вам не обязательно полностью отказываться от этой удобной мини-еды. Стоит попробовать есть их реже и меньшими порциями", — сказала магистер медицины, доктор диетологии Кристин Дрейер.

Колбасы и сосиски. Фото: Pexels

Купленное в магазине печенье

Существует множество способов приготовить более здоровое печенье в домашних условиях, например использовать цельнозерновую муку, добавить в тесто банан или авокадо, чтобы оно стало более мягким, или добавить чашку овсяных хлопьев с высоким содержанием клетчатки.

"Появляется все больше исследований, показывающих, что потребление диеты с высоким содержанием ультраобработанных продуктов может оказать негативное влияние на здоровье кишечника", — говорит пищевой ученый и диетолог доктор Шьямала "Шай" Вишнумохан.

Печенье. Фото: Pexels

Конечно, это не означает, что купленное в магазине печенье никогда не должно появляться в качестве полуденного или послеобеденного угощения, но Вишнуомохан призывает переосмыслить, как часто вы его потребляете.

