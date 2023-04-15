Рівень шкідливого холестерину небезпечний для здоров'я людини

Холестерин в судинах. Фото ілюстративне: Google

Сам собою холестерин нешкідливий, оскільки з нього синтезуються різні гормони та вітаміни, але сам собою холестерин не розчинний і немає можливості циркулювати в крові. Лікар розповів про надійні способи, як можна підвищити рівні "хорошого" холестерину (наукова назва — ліпопротеїни високої платності).

Про це повідомив сімейний лікар, функціональний діагност та УЗ спеціаліст Михайло Петрик.

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Циркуляція холестерину. Скріншот YouTube

"Спрощено кажучи, є хороші ліпопротеїни високої густини, і погані ліпопротеїни – з низькою щільністю. В обох і цих протеїнів входить холестерин. Ліпопротеїни високої щільності несуть холестерин до органів та тканин для того, щоб вони використовували їх для власних потреб, але коли ліпопротеїнів низької щільності стає дуже багато, у цьому випадку вони закріплюються на внутрішніх стінках органів, викликаючи там запалення, окислення та формування атеросклеротичних бляшок", — сказав лікар.

Як виглядають судини. Фото ілюстративне: Google

Підвищення хорошого холестерину сприяє очищенню судин, таким чином це доброчинно впливає на здоров'я серця та судин. Сучасні препарати, які блокують синтез холестерину, навпаки, сприяють як зниженню рівня поганого холестерину, так і хорошого.

Як підвищити рівень "хорошого" холестерину без застосування ліків? При цьому дієти, зазначає лікар, також малоефективно, тому що ті ж тваринні жири здатні підвищувати й "шкідливий", й "корисний" холестерин.

"Єдиний дієвий метод на сьогоднішній момент це регулярні фізичні навантаження, причому кардіо навантаження. Нагадаю, що кардіонавантаження - це тривалі навантаження на низькому пульсі, які змушують людське серце працювати постійно з певною інтенсивністю. Це не силові тренування, які є резистивними, тобто тренуваннями, при яких м'язи долають опір. Навіть якщо пульс підвищується на короткі проміжки часу, все одно потім слідує період відпочинку і графік підвищення пульсу виходить абсолютно рваний", — зазначив Михайло Петрик.

Кардіонавантаження знижуть рівень "поганого" холестерину. Фото ілюстративне: Google

При цьому лікар зазначає, що кардіонавантаження приносять користь тільки в тому випадку, якщо вони досить тривалі та дотримується постійний невисокий рівень пульсу.

"В результаті численних досліджень було виведено такий протокол, щоб підвищити рівень "хорошого" холестерину та власне захистити себе від утворення атеросклеротичних бляшок, необхідно на тиждень тренуватися щонайменше 180 хвилин. Зазвичай це 4 заняття по 45 хвилин при інтенсивності, яка дорівнює 65% від максимального споживання кисню", — сказав лікар.

Ці чотири заняття по 45 хвилин повинні проходити на такому рівні інтенсивності, щоб ви могли підтримувати розмову, але розуміли, що якщо ви трохи перевищите темп заняття, то вам вже важко буде говорити.

Швидка хода знижує рівень "поганого" холестерину. Фото ілюстративне: Google

Які це можуть бути заняття:

швидка ходьба;

біг;

веслування;

плавання;

велоспорт.

Важливо займатися щонайменше 45 хвилин 4 десь у тиждень. Інші навантаження також повинні бути присутніми не менше 3 разів на тиждень.

"Знаєте чим відрізняються м'язи старої людини від молодої? Тим, що у старої людини ще зберігається певна кількість повільних аеробних волокон, які оточені капілярами та які беруть участь у кардіо навантаженнях, але знижується кількість швидких м'язових волокон, які беруть участь у піднесенні тяжкості. Тому звідси випливають логічні правила виконувати силові тренування, хоча вони не стосуються підвищення рівня холестерину, але забувати про них не треба", — резюмував лікар.

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