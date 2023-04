Чим корисні та шкідливі яйця – медики розкрили властивості

Медики розповіли, скільки яєць потрібно їсти людині, щоб не зіпсувати здоров'я.

Медики розповіли про те, як часто можна вживати яйця, щоб вони не принесли великої шкоди для здоров’я. Вони стверджують, що зараз людині можна їсти не більше двох-трьох яєць на тиждень через те, що до їхнього складу входить багато холестерину.

Про це повідомляє портал "Eat This, Not That"

Читайте також:

Медики кажуть, що раніше яйця можна було їсти по два в день, але зараз з’явилися нові рекомендації від ВООЗ. Там вказано, що зараз звичайній людині слід додавати до свого тижневого раціону не більше двох-трьох яєць через великі ризики для здоров’я.

Справа в тому, що одне яйце містить 215 міліграм холестерину, а в день можна їсти максимум 300 міліграм. Тому медики не рекомендують перевищувати цю дозу вживання.

Також вчені кажуть, що до складу яєць входять фосфоліпіди, які знищують рівень холестерину в крові людини. За словами медиків, якщо людина не страждає від захворювань, то з’ївши на сніданок два яйця, їй не потрібно обмежувати кількість продуктів з холестерином, наприклад, рибу, сир або м’ясо.

Що входить до складу яєць, та чому вони корисні

Фахівці стверджують, що яйця — це дуже цінний продукт для організму, адже там є багато білка, жиророзчинних вітамінів A, D, Е, заліза, кальцію, фосфору та інших компонентів, які так потрібні головному мозку та нервовій системі людини.

Що стосується людей похилого віку, їм яйця також потрібно вживати для профілактики когнітивних порушень.

За словами медиків, білок яйця набагато корисніше, аніж рибний чи м'ясний білок. Більш того, завдяки термічній обробці яйця легко засвоюються в організмі людини.

Нагадаємо, ми писали, що медики назвали продукти, які несуть велику користь для здоров’я людини та повинні бути в кожному домі.

Раніше ми розповідали, що медики розповіли, які продукти харчування та звички здатні знищити печінку людини.

Також ми повідомляли, що вчені назвали продукт, який виводить шлаки і токсини з організму.