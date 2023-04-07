Як велика кількість цукру впливає на організм – вчені налякали заявою

Медики розповіли, як велика кількість цукру впливає на організм людини

Дослідники з Великої Британії розповіли про те, як шкідливо вживати велику кількість цукру. За словами вчених, надмірно споживання цукру може викликати велику кількість хронічних захворювань, як, наприклад, ожиріння, діабет або серцеві хвороби.

Про це повідомляє WebMD.

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Британські вчені провели дослідження, у якому брали участь понад восьми мільйонів людей. В результаті дослідження вчені з’ясували, що в тих, хто вживав багато цукру в своєму раціоні, мав на 30% більше ризику розвитку цукрового діабету.

Також вчені виявили, що такі люди мали на 17% більше ризику розвитку проблем із зайвою вагою, на 8% більше ризику розвитку серцевих захворювань та на 38% більше ризику розвитку деяких типів онкологічних захворювань.

Вчені стверджують, що цукор є не тільки в солодких продуктах, а й, наприклад, у йогурті, майонезі, кетчупі та інших продуктах. Також дослідники виявили, що є й небезпека від надмірного вживання солодкого, про яку ніхто не знає.

За словами вчених, люди, які пили солодкі газовані напої частіше, швидше за все, вживали більшу кількість жиру та вуглеводів, але менше фруктів, молочних та цільнозернових продуктів. Також це стосується частого куріння, вживання алкогольних напоїв, малою активністю та більшого часу перед телевізором.

Тому дослідники запевняють, що надмірне вживання великого об’єму цукру може погано впливати на організм людини та мати негативні наслідки для здоров’я.

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