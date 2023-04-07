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Это может угрожать вашей жизни! Как большое количество сахара влияет на здоровье

7 апреля 2023 18:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как большое количество сахара влияет на организм – ученые испугали заявлением
Медики рассказали, как большое количество сахара влияет на организм человека
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Исследователи из Великобритании рассказали о том, как вредно употреблять большое количество сахара. По словам ученых, чрезмерное потребление сахара может вызвать большое количество хронических заболеваний, например, ожирение, диабет или сердечные болезни.

Об этом сообщает WebMD.

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Британские ученые провели исследование, в котором участвовало более восьми миллионов человек. В результате исследования ученые выяснили, что у тех, кто употреблял много сахара в своем рационе, имел на 30% больше риска развития сахарного диабета.

Также ученые обнаружили, что такие люди имели на 17% больше риска развития проблем с лишним весом, на 8% больше риска развития сердечных заболеваний и на 38% больше риска развития некоторых типов онкологических заболеваний.

Из-за чего люди страдают от ожирения

Ученые утверждают, что сахар есть не только в сладких продуктах, но и, например, в йогурте, майонезе, кетчупе и других продуктах. Также исследователи обнаружили, что есть и опасность от чрезмерного употребления сладкого, о которой никто не знает.

По словам ученых, люди, которые пили сладкие газированные напитки чаще, скорее всего, употребляли больше жира и углеводов, но меньше фруктов, молочных и цельнозерновых продуктов. Также это касается частого курения, употребления алкогольных напитков, малой активности и большего времени перед телевизором.

Как сидение перед телевизором влияет на здоровье

Поэтому исследователи уверяют, что чрезмерное употребление большого объема сахара может плохо влиять на организм человека и иметь негативные последствия для здоровья.

Напомним, мы писали, что медики назвали популярные продукты, повышающие уровень холестерина.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, какие продукты способны вызвать у подростка депрессию.

Также мы сообщали, что медики назвали продукты питания, выводящие токсины из организма.

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