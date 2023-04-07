Как большое количество сахара влияет на организм – ученые испугали заявлением

Это может угрожать вашей жизни! Как большое количество сахара влияет на здоровье
Исследователи из Великобритании рассказали о том, как вредно употреблять большое количество сахара. По словам ученых, чрезмерное потребление сахара может вызвать большое количество хронических заболеваний, например, ожирение, диабет или сердечные болезни.
Об этом сообщает WebMD.
Британские ученые провели исследование, в котором участвовало более восьми миллионов человек. В результате исследования ученые выяснили, что у тех, кто употреблял много сахара в своем рационе, имел на 30% больше риска развития сахарного диабета.
Также ученые обнаружили, что такие люди имели на 17% больше риска развития проблем с лишним весом, на 8% больше риска развития сердечных заболеваний и на 38% больше риска развития некоторых типов онкологических заболеваний.
Ученые утверждают, что сахар есть не только в сладких продуктах, но и, например, в йогурте, майонезе, кетчупе и других продуктах. Также исследователи обнаружили, что есть и опасность от чрезмерного употребления сладкого, о которой никто не знает.
По словам ученых, люди, которые пили сладкие газированные напитки чаще, скорее всего, употребляли больше жира и углеводов, но меньше фруктов, молочных и цельнозерновых продуктов. Также это касается частого курения, употребления алкогольных напитков, малой активности и большего времени перед телевизором.
Поэтому исследователи уверяют, что чрезмерное употребление большого объема сахара может плохо влиять на организм человека и иметь негативные последствия для здоровья.
Напомним, мы писали, что медики назвали популярные продукты, повышающие уровень холестерина.
Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, какие продукты способны вызвать у подростка депрессию.
Также мы сообщали, что медики назвали продукты питания, выводящие токсины из организма.