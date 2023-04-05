Від цього варто відмовитися – які продукти підвищують рівень холестерину

Медики розповіли, які продукти підвищують рівень холестерину.

Медики розповіли, які популярні продукти харчування здатні підвищити рівень холестерину. За їхніми словами, дестабілізувати баланс цієї речовини можуть ті продукти, до складу яких входять насичені жири, тобто, оброблене м’ясо та жирні молочні продукти.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Express"

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Холестерин, який є органічною сполукою, є у складі тільки у продуктах харчування тваринного походження. Медики та вчені кажуть, що дестабілізувати баланс цієї сполуки можуть ті продукти харчування, у складі яких є насичені жири.

До списку таких продуктів з насиченими жирами входять молочні продукти с великою кількістю жиру, а також оброблене м’ясо. Є також і продукти, які містять в собі низький рівень насичених жирів та високий рівень холестерину:

Морепродукти. Наприклад, 100 грамів атлантичного лососю містять 12 грамів жирів, з яких 2,5 грама – це насичені жири.

Яйця. У 100 грамах варених курячих яєць є 11 грамів жирів, з яких 3,3 грама – це насичені жири.

Пісне м’ясо. 100 грамів м'яса містить 30 грамів жирів.

Як розібратися

Вчені кажуть, що багатьом людям не треба знижувати рівень холестерину в своєму організмі, який є в продуктах харчування. Тому медики стверджують, що такі люди можуть сміливо вживати молюски та яйця, не хвилюючись за рівень холестерину.

Спеціалісти кажуть, що набагато важливіше – максимально прибрати продукти харчування, що містять насичені жири, зі свого раціону. За словами медиків, такі речовини впливають на те, як проходить процес обробки холестерину печінкою.

Експерти в науці та медицині рекомендують додати до раціону продукти харчування, які містять ненасичені жири, або їжу рослинного походження.

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