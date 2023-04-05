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Срочно выбрасывайте это! Медики назвали продукты, повышающие уровень холестерина

5 апреля 2023 14:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
От этого следует отказаться – какие продукты повышают уровень холестерина
Медики рассказали, какие продукты повышают уровень холестерина.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие популярные продукты питания способны повысить уровень холестерина. По их словам, дестабилизировать баланс этого вещества могут те продукты, в состав которых входят насыщенные жиры, то есть, обработанное мясо и жирные молочные продукты.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Express"

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Холестерин, являющийся органическим соединением, содержится только в продуктах питания животного происхождения. Медики и ученые говорят, что дестабилизировать баланс этого соединения могут те продукты питания, в составе которых есть насыщенные жиры.

Какие продукты содержат насыщенные жиры

Список таких продуктов с насыщенными жирами включает в себя молочные продукты с большим количеством жира, а также обработанное мясо. Есть также продукты, которые содержат в себе низкий уровень насыщенных жиров и высокий уровень холестерина:

  • Морепродукты. Например, 100 г атлантического лосося содержат 12 г жиров, из которых 2,5 г – это насыщенные жиры.
  • Яйца. В 100 граммах вареных куриных яиц есть 11 грамм жиров, из которых 3,3 грамма – это насыщенные жиры.
  • Постное мясо. 100 г мяса содержат 30 г жиров.

Как разобраться

Ученые говорят, что многим людям не нужно снижать уровень холестерина в своем организме, который есть в продуктах питания. Поэтому медики утверждают, что такие люди могут смело употреблять моллюски и яйца, не беспокоясь за уровень холестерина.

Можно ли употреблять яйца для людей с достаточным уровнем холестерина

Специалисты говорят, что гораздо важнее – максимально убрать продукты питания, содержащие насыщенные жиры, из своего рациона. По словам медиков, такие вещества влияют на то, как происходит процесс обработки холестерина печенью.

Эксперты в науке и медицине рекомендуют добавить в рацион продукты питания, содержащие ненасыщенные жиры, или пищу растительного происхождения.

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