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Які продукти та звички "вбивають" печінку: медики назвали причини хвороб

6 квітня 2023 14:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які звички та продукти порушують функцію печінки – медики назвали головні
Медики розповіли, що "знищує" печінку людини.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли про те, які харчові звички можуть викликати проблеми з печінкою в організмі людини. Фахівці стверджують, що погана їжа та шкідливі звички здатні порушити функціонування печінки людини, тому їх дуже важливо виключити зі свого життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Health"

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Печінка – це дуже важливий орган в організмі, адже вона виконує чимало важливої роботи. Іншими словами, це фільтр, який очищую погані наслідки шкідливих речовин, що проникають в організм людини. Вся їжа та напої, перш за все, впливають на функціонування цього органу.

Через що виникають проблеми з печінкою

Тому важливо розуміти, які ж продукти харчування дуже погано впливають на роботу печінки.

Продукти, що шкодять печінці

До таких продуктів відносять:

  • жирне м’ясо;
  • жирний бульйон;
  • солодощі та кондитерські вироби;
  • продукти з щавлевооцтовою кислотою;
  • консерви та маринади;
  • копчені продукти;
  • солодкі газовані напої;
  • гострі приправи;
  • алкоголь;
  • фаст-фуд;
  • переробка кислоти (при захворюваннях печінки).

Які продукти викликають хвороби печінки

Шкідливі звички, що погано впливають на печінку

Куріння

Нікотин звужує судини, а печінка, в свою чергу, має дуже багато крові у своєму складі. Звуження капілярів викликає погіршення обміну судин жовчі та крові, через що починається застій жовчі.

Алкогольні напої

У складі алкогольних напоїв є етанол, який у великої кількості руйнує здорові клітини в печінці. Через це розмір цього органу стає більшим.

Як алкоголь та куріння шкодять печінці

Відсутність руху

Корейські вчені виявили, що в організмі людей, які майже не рухаються, починає порушуватися процес утилізації жирів. А зайвий жир викликає жирове захворювання печінки.

Нагадаємо, ми писали, що медики назвали продукти харчування, які можуть довести дитину до депресії.

Раніше ми розповідали, що вчені назвали продукт, який здатний вивести токсини з організму.

Також ми повідомляли, що вчені зробили батарейку, яка здатна знищити ракові клітини.

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