Які звички та продукти порушують функцію печінки – медики назвали головні

Медики розповіли, що "знищує" печінку людини.

Медики розповіли про те, які харчові звички можуть викликати проблеми з печінкою в організмі людини. Фахівці стверджують, що погана їжа та шкідливі звички здатні порушити функціонування печінки людини, тому їх дуже важливо виключити зі свого життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Health"

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Печінка – це дуже важливий орган в організмі, адже вона виконує чимало важливої роботи. Іншими словами, це фільтр, який очищую погані наслідки шкідливих речовин, що проникають в організм людини. Вся їжа та напої, перш за все, впливають на функціонування цього органу.

Тому важливо розуміти, які ж продукти харчування дуже погано впливають на роботу печінки.

Продукти, що шкодять печінці

До таких продуктів відносять:

жирне м’ясо;

жирний бульйон;

солодощі та кондитерські вироби;

продукти з щавлевооцтовою кислотою;

консерви та маринади;

копчені продукти;

солодкі газовані напої;

гострі приправи;

алкоголь;

фаст-фуд;

переробка кислоти (при захворюваннях печінки).

Шкідливі звички, що погано впливають на печінку

Куріння

Нікотин звужує судини, а печінка, в свою чергу, має дуже багато крові у своєму складі. Звуження капілярів викликає погіршення обміну судин жовчі та крові, через що починається застій жовчі.

Алкогольні напої

У складі алкогольних напоїв є етанол, який у великої кількості руйнує здорові клітини в печінці. Через це розмір цього органу стає більшим.

Відсутність руху

Корейські вчені виявили, що в організмі людей, які майже не рухаються, починає порушуватися процес утилізації жирів. А зайвий жир викликає жирове захворювання печінки.

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