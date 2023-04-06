Какие привычки и продукты нарушают функцию печени – медики назвали главные

Медики рассказали, что "уничтожает" печень человека.

Медики рассказали о том, какие пищевые привычки могут вызвать проблемы с печенью в организме человека. Специалисты утверждают, что плохая еда и вредные привычки способны нарушить функционирование печени человека, поэтому их очень важно исключить из своей жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Health"

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Печень – это очень важный орган в организме, ведь она выполняет немало важной работы. Иными словами, это фильтр, очищающий плохие последствия вредных веществ, проникающих в организм человека. Вся пища и напитки, в первую очередь, влияют на функционирование этого органа.

Поэтому важно понимать, какие продукты питания очень плохо влияют на работу печени.

Продукты, вредящие печени

К таким продуктам относятся:

жирное мясо;

жирный бульон;

сладости и кондитерские изделия;

продукты со щавелеуксусной кислотой;

консервы и маринады;

копченые продукты;

сладкие газированные напитки;

острые приправы;

алкоголь;

фаст-фуд;

переработка кислоты (при заболеваниях печени).

Вредные привычки, плохо влияющие на печень

Курение

Никотин сужает сосуды, а печень, в свою очередь, имеет очень много крови в своем составе. Сужение капилляров вызывает ухудшение обмена сосудов желчи и крови, из-за чего начинается застой желчи.

Алкогольные напитки

В составе алкогольных напитков есть этанол, который в большом количестве разрушает здоровые клетки в печени. Поэтому размер этого органа становится больше.

Отсутствие движения

Корейские ученые обнаружили, что в организме почти не двигающихся людей начинает нарушаться процесс утилизации жиров. А лишний жир вызывает жировое заболевание печени.

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