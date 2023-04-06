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Какие продукты и привычки "убивают" печень: медики назвали причины болезней

6 апреля 2023 14:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие привычки и продукты нарушают функцию печени – медики назвали главные
Медики рассказали, что "уничтожает" печень человека.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, какие пищевые привычки могут вызвать проблемы с печенью в организме человека. Специалисты утверждают, что плохая еда и вредные привычки способны нарушить функционирование печени человека, поэтому их очень важно исключить из своей жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Health"

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Печень – это очень важный орган в организме, ведь она выполняет немало важной работы. Иными словами, это фильтр, очищающий плохие последствия вредных веществ, проникающих в организм человека. Вся пища и напитки, в первую очередь, влияют на функционирование этого органа.

Из-за возникающих проблем с печенью

Поэтому важно понимать, какие продукты питания очень плохо влияют на работу печени.

Продукты, вредящие печени

К таким продуктам относятся:

  • жирное мясо;
  • жирный бульон;
  • сладости и кондитерские изделия;
  • продукты со щавелеуксусной кислотой;
  • консервы и маринады;
  • копченые продукты;
  • сладкие газированные напитки;
  • острые приправы;
  • алкоголь;
  • фаст-фуд;
  • переработка кислоты (при заболеваниях печени).

Какие продукты вызывают болезни печени

Вредные привычки, плохо влияющие на печень

Курение

Никотин сужает сосуды, а печень, в свою очередь, имеет очень много крови в своем составе. Сужение капилляров вызывает ухудшение обмена сосудов желчи и крови, из-за чего начинается застой желчи.

Алкогольные напитки

В составе алкогольных напитков есть этанол, который в большом количестве разрушает здоровые клетки в печени. Поэтому размер этого органа становится больше.

Как алкоголь и курение вредят печени

Отсутствие движения

Корейские ученые обнаружили, что в организме почти не двигающихся людей начинает нарушаться процесс утилизации жиров. А лишний жир вызывает жировое заболевание печени.

Напомним, мы писали, что медики назвали продукты питания, которые могут довести ребенка до депрессии.

Ранее мы рассказывали, что ученые назвали продукт, способный вывести токсины из организма.

Также мы сообщали, что ученые сделали батарейку, способную уничтожить раковые клетки.

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