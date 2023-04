Чем полезны и вредны яйца – медики раскрыли свойства

Медики рассказали, сколько яиц нужно есть человеку, чтобы не испортить здоровье.

Медики рассказали о том, как часто можно употреблять яйца, чтобы они не принесли большого вреда здоровью. Они утверждают, что сейчас человеку можно есть не больше двух-трех яиц в неделю из-за того, что в их состав входит много холестерина.

Об этом сообщает портал "Eat This, Not That"

Медики говорят, что раньше яйца можно было есть по два в день, но сейчас появились новые рекомендации от ВОЗ. Там указано, что сейчас обычному человеку следует добавлять в свой недельный рацион не более двух-трех яиц из-за больших рисков для здоровья.

Дело в том, что одно яйцо содержит 215 мг холестерина, а в день можно есть максимум 300 мг. Поэтому медики не рекомендуют превышать эту дозу.

Также ученые говорят, что в состав яиц входят фосфолипиды, снижающие уровень холестерина в крови человека. По словам медиков, если человек не страдает заболеваниями, то съев на завтрак два яйца, ему не нужно ограничивать количество продуктов с холестерином, например, рыбу, сыр или мясо.

Что входит в состав яиц и почему они полезны

Специалисты утверждают, что яйца – это очень ценный продукт для организма, ведь там много белка, жирорастворимых витаминов A, D, Е, железа, кальция, фосфора и других компонентов, которые так нужны головному мозгу и нервной системе человека.

Что касается пожилых людей, им яйца также нужно употреблять для профилактики когнитивных нарушений.

По словам медиков, белок яйца намного полезнее рыбного или мясного белка. Более того, благодаря термической обработке яйца легко усваиваются в организме человека.

