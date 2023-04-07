Які продукти повинні бути на кухні – відповідь дієтологині

Дієтологиня розповіла, які продукти повинні бути на кухні

Дієтологиня Катерина Толстікова розповіла, які продукти повинні завжди бути на кухні кожної родини. За словами фахівця, стан організму людини цілком залежить від того, що вона їсть, тому важливо знати, які продукти харчування зміцнюють імунітет та надають енергію.

Про це розказала дієтологиня Катерина Толстікова на своєму каналі у Telegram.

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Крупа перлова

Лікарка стверджує, що крупу перлову, яка несе величезну користь, можна придбати в будь-якому продуктовому магазині. До складу цієї крупи входять складні вуглеводи, вітаміни та клітковина. Крім цього, туди входить марганець, фосфор та інші компоненти, що тримають тіло в тонусі.

Свіже сало

Катерина Толстікова також зазначає, що до складу свіжого сала входить велика кількість жирів, а деякі з них несуть організму користь. За словами лікарки, сало, яке термічно не обробляли, є справжнім джерелом лауринової кислоти та холестерину, які так потрібні організму.

Насіння льону

Це насіння має багато омега-3 ненасичених жирних кислот, а також магній, залізо, фосфор, калій та вітаміни В. Щоб організм отримав багато користі від цього насіння, його потрібно добре розжувати. Також це насіння можна додавати до різних салатів та каш.

Арахіс

До складу цих горіхів входять різні жири, вітаміни, клітковина та інші речовини, що так потрібні кожній людині. Але Катерина Толстікова зазначає, що їсти багато арахісу не можна, тому що до його складу входить омега-6 кислоти, які можуть нанести шкоди організму людини.

Варена заморожена кукурудза

Така кукурудза здатна наділити організм людини різними вітамінами, вуглеводами та клітковиною. За словами лікарки, таку кукурудзу можна довго зберігати, після чого розморозити, та вона не втратить своїх корисних властивостей.

Яблука

Ці популярні фрукти дуже добре впливають на організм, оскільки додають йому вітамінів.

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