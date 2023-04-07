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Повинні бути на кухні кожної родини: продукти, що мають найбільшу користь для людини

7 квітня 2023 15:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які продукти повинні бути на кухні – відповідь дієтологині
Дієтологиня розповіла, які продукти повинні бути на кухні
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дієтологиня Катерина Толстікова розповіла, які продукти повинні завжди бути на кухні кожної родини. За словами фахівця, стан організму людини цілком залежить від того, що вона їсть, тому важливо знати, які продукти харчування зміцнюють імунітет та надають енергію.

Про це розказала дієтологиня Катерина Толстікова на своєму каналі у Telegram.

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Які продукти повинні бути на кожній кухні

Крупа перлова

Лікарка стверджує, що крупу перлову, яка несе величезну користь, можна придбати в будь-якому продуктовому магазині. До складу цієї крупи входять складні вуглеводи, вітаміни та клітковина. Крім цього, туди входить марганець, фосфор та інші компоненти, що тримають тіло в тонусі.

Що корисного у перловій крупі

Свіже сало

Катерина Толстікова також зазначає, що до складу свіжого сала входить велика кількість жирів, а деякі з них несуть організму користь. За словами лікарки, сало, яке термічно не обробляли, є справжнім джерелом лауринової кислоти та холестерину, які так потрібні організму.

Чому потрібно їсти свіже сало

Насіння льону

Це насіння має багато омега-3 ненасичених жирних кислот, а також магній, залізо, фосфор, калій та вітаміни В. Щоб організм отримав багато користі від цього насіння, його потрібно добре розжувати. Також це насіння можна додавати до різних салатів та каш.

Як на здоров'я впливає насіння льону

Арахіс

До складу цих горіхів входять різні жири, вітаміни, клітковина та інші речовини, що так потрібні кожній людині. Але Катерина Толстікова зазначає, що їсти багато арахісу не можна, тому що до його складу входить омега-6 кислоти, які можуть нанести шкоди організму людини.

Як арахіс впливає на стан організму

Варена заморожена кукурудза

Така кукурудза здатна наділити організм людини різними вітамінами, вуглеводами та клітковиною. За словами лікарки, таку кукурудзу можна довго зберігати, після чого розморозити, та вона не втратить своїх корисних властивостей.

Чому варена заморожена кукурудза корисна для організму

Яблука

Ці популярні фрукти дуже добре впливають на організм, оскільки додають йому вітамінів.

Чому яблука так корисні

Нагадаємо, ми писали, що медики назвали популярні продукти, що здатні довести дитину до депресії.

Раніше ми розповідали, що вчені назвали продукт, який здатний вивести токсини з організму.

Також ми повідомляли, що вчені розробили батарейку, яка може знищувати ракові клітини.

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