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Должны быть на кухне каждой семьи: продукты, имеющие наибольшую пользу для человека

7 апреля 2023 15:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты должны быть на кухне – ответ диетолога
Диетолог рассказала, какие продукты должны быть на кухне
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Диетолог Екатерина Толстикова рассказала, какие продукты должны быть всегда на кухне каждой семьи. По словам специалиста, состояние организма человека полностью зависит от того, что он ест, поэтому важно знать, какие продукты питания укрепляют иммунитет и придают энергии.

Об этом рассказала диетолог Екатерина Толстикова на своем канале в Telegram.

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Какие продукты должны быть на каждой кухне

Крупа перловая

Врач утверждает, что крупу перловую, которая несет огромную пользу, можно приобрести в любом продуктовом магазине. В состав этой крупы входят сложные углеводы, витамины и клетчатка. Кроме этого, туда входит марганец, фосфор и другие компоненты, держащие тело в тонусе.

Что полезного в жемчужной крупе

Свежее сало

Екатерина Толстикова также отмечает, что в состав свежего сала входит большое количество жиров, а некоторые из них несут организму пользу. По словам врача, термически не обработанное сало является настоящим источником лауриновой кислоты и холестерина, которые так нужны организму.

Почему нужно есть свежее сало

Семена льна

Эти семена имеют много омега-3 ненасыщенных жирных кислот, а также магний, железо, фосфор, калий и витамины В. Чтобы организм получил много пользы от этих семян, их нужно хорошо разжевать. Также эти семена можно добавлять в различные салаты и каши.

Как на здоровье влияет семя льна

Арахис

В состав этих орехов входят различные жиры, витамины, клетчатка и другие вещества, которые так нужны каждому человеку. Но Екатерина Толстикова отмечает, что есть много арахиса нельзя, так как в его состав входит омега-6 кислоты, которые могут причинить вред организму человека.

Как арахис влияет на состояние организма

Вареная замороженная кукуруза

Такая кукуруза способна наделить организм человека разными витаминами, углеводами и клетчаткой. По словам врача, такую кукурузу можно долго хранить, после чего разморозить, но она не потеряет своих полезных свойств.

Почему вареная замороженная кукуруза полезна для организма

Яблоки

Эти популярные фрукты очень хорошо влияют на организм, поскольку придают ему витаминов.

Почему яблоки так полезны

Напомним, мы писали, что медики назвали популярные продукты, способные довести ребенка до депрессии.

Ранее мы рассказывали, что ученые назвали продукт, способный вывести токсины из организма.

Также мы сообщали, что ученые разработали батарейку, которая может уничтожать раковые клетки.

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