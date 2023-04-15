Уровень “вредного” холестерина опасен для здоровья человека

Холестерин в сосудах. Фото иллюстративное: Google

Сам по себе холестерин безвреден, поскольку из него синтезируются различные гормоны и витамины, но сам по себе холестерин не растворимый и не имеет возможности циркулировать по крови. Врач рассказал про надежные способы, как можно повысить уровни "хорошего" холестерина (научное название — липопротеины высокой платности).

Об этом сообщил семейный врач, функциональный диагност и УЗ специалист Михаил Петрик.

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Циркуляция холестерина. Скриншот YouTube

"Упрощенно говоря, есть хорошие липопротеины высокой плотности, и плохие липопротеины — с низкой плотностью. В оба и этих протеинов входит холестерин. Липопротеины высокой плотности несут холестерин к органам и тканям для того, чтобы они использовали их для собственных нужд, но когда липопротеинов низкой плотности становится очень много, в этом случае они закрепляются на внутренних стенках органов вызывая там воспаление, окисление и форматирование атеросклеротических бляшек", — сказал врач.

Как выглядят сосуды. Фото иллюстративное: Google

Повышение хорошего холестерина способствует очищению сосудов, таким образом это благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов. Современные препараты, которые блокируют синтез холестерина наоборот способствуют как снижению уровня плохого холестерина, так и хорошего.

Как же повысить уровень "хорошего" холестерина без применения лекарств? При этом диеты, отмечает врач, также малоэффективно, потому что те же самые животные жиры способны повышать и "вредный" и "полезный" холестерин.

"Единственный действенный метод на сегодняшний момент это регулярные физические нагрузки, причем кардио нагрузки. Напомню, что кардионагрузки — это длительные нагрузки на низком пульсе, которые заставляют человеческое сердце работать постоянно с определенной интенсивностью. Это не силовые тренировки, которые являются резистивными, то есть тренировками при которых мышцы преодолевают сопротивление. Даже если пульс повышается на короткие промежутки времени, все равно потом следует период отдыха и график повышения пульса получается абсолютно рваный", — отметил Михаил Петрик.

Кардио нагрузки снизят уровень "плохого" холестерина. Фото иллюстративное: Google

При этом врач отмечает, что кардионагрузки приносят пользу только в том случае, если они довольно длительные и при этом соблюдается постоянный невысокий уровень пульса.

"В результате многочисленных исследований был выведен такой протокол, для того, чтобы повысить уровень "хорошего" холестерина и собственно защитить себя от образования атеросклеротических бляшек, необходимо в неделю тренироваться минимум 180 минут. Обычно это 4 занятия по 45 минут при интенсивности, которая равна 65% от вашего максимального потребления кислорода", — сказал врач.

Эти 4 занятия по 45 минут должны проходить на таком уровне интенсивности, чтобы вы могли поддерживать разговор, но понимали, что если вы немного превысите темп занятия, то вам уже трудно будет говорить.

Быстрая походка снижает уровень "плохого" холестерина. Фото иллюстративное: Google

Какие это могут быть занятия:

быстрая ходьба;

бег;

гребля;

плавание;

велоспорт.

Важно заниматься не менее 45 минут 4 раза в неделю. Остальные нагрузки также должны присутствовать не менее 3 раз в неделю.

"Знаете чем отличаются мышцы старого человека от молодого? Тем, что у старого человека еще сохраняется определенное количество медленных аэробных волокон, которые окружены капиллярами и которые участвуют в кардио нагрузках, но снижается количество быстрых мышечных волокон, которые участвуют в поднимании тяжести. Поэтому отсюда вытекают логичные правила выполнять силовые тренировки, хотя они не имеют отношения к повышению уровня холестерина, но забывать о них не надо", — резюмировал доктор.

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