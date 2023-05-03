Полезны ли искусственные подсластители

Солодощі та цукор. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Американские ученые провели новое научное исследование, целью которого было оценить потенциальную связь между подсластителем эритритом и риском сердечного приступа и инсульта.

Об этом сообщила врач терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Безугла.

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"Сегодня разбор интересного научного исследования с громким названием. Исследование, проведенное учеными из Кливлендской клиники в США с целью изучить потенциальную связь между подсластителем эритритом и риском сердечного приступа и инсульта", — сообщила врач.

Эритрит — одно из группы веществ, называемых сахарными спиртами, содержащихся во фруктах и овощах в природном виде. Он также может производиться промышленным способом и использоваться как низкокалорийный подсластитель.

"Он имеет более высокую интенсивность подсластивания и более низкую калорийность, чем столовый сахар, что делает его привлекательным для использования в качестве заменителя сахара, например, для людей, которые хотят похудеть, или для пациентов с диабетом 2 типа", — добавила Ольга Безуглая.

Врачи изучают анатомию сердца. Фото: Freepik

"Исследование проводилось в несколько этапов. Первая часть обсервационного исследования — 1157 пациентов с сердечными заболеваниями в анамнезе. Исследование показало, что пациенты с высокими концентрациями эритритола в крови имели более высокий риск развития серьезных коронарных событий (например, инфаркта) или инсульта в течение трех лет наблюдения за ними по сравнению с пациентами с самыми низкими концентрациями эритритола в крови", — добавила врач.

Во второй части исследования ученые провели несколько экспериментов, показавших, что подобные концентрации эритрита в крови могут увеличить агрегацию тромбоцитов (один из механизмов, приводящий к большему свертыванию крови) в образцах крови человека.

Макет сердца. Фото: Freepik

"Но основная часть исследования наблюдательна, а потому не может окончательно доказать, что эритрит является причиной повышенных рисков для здоровья. Хотя базовые элементы исследования все же дают понимание, что поиск дополнительных доказательств это вопрос времени, однако и понимание, что подсластители не являются столь нейтральными для нашего организма, также важно", — резюмировала Ольга Безугла.

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