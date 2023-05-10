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Кабмин планирует ввести акциз на сладкие газированные напитки, чтобы сохранить здоровье украинцев

10 мая 2023 13:22
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое акциз на газированные напитки
Газированные напитки. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Украина страдает от тяжести неинфекционных заболеваний. Они остаются основной причиной потери трудоспособности и причиной полученных проблем со здоровьем. В то же время большинство таких болезней можно предотвратить, просто изменив ежедневные привычки и выбрав более здоровый образ жизни.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В Минздраве напомнили, что постоянное употребление сладких газированных напитков приводит к развитию диабета, появлению избыточного веса и ожирения, ведь в литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара.

"Налоги на потребление добавленного сахара или различные виды ограничений действуют в 107 странах мира. Это мировая практика, которую всесторонне поддерживает ВОЗ. И Минздрав поддерживает ее. Ведь должны заботиться о самом дорогом — здоровье наших граждан", — сказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Информативное изображение. Фото: МОЗ

К примеру, в Мексике такой налог привел к уменьшению на 39% количества детей, страдающих ожирением. А в Великобритании налог заставил производителей снизить уровень сахара в сладкой газировке вдвое, чтобы не платить дополнительные средства в бюджет.

Сообщается, что в настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта: № 9032-1 и № 9033-1.

Первый из-за изменений в Налоговый кодекс вводит ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ в объеме 0,1 евро (4 грн) на литр напитка (в Бельгии такой налог составляет 0,53 евро, в Польше — 0,19 евро).

Сахар в газированных напитках. Фото: Freepik

Второй — определяет, что полученные от уплаты налога средства планируют направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечению от них, а также на поддержку программы детского питания в школах, инициированную первой леди Елена Зеленская.

Ранее мы писали, что врач рассказала, повышают ли искусственные подсластители риск инфарктов и инсультов.

Также мы писали о полезных свойствах меда о которых мало кто знает. Поскольку мед производится пчелами и подвергается минимальной обработке, он считается натуральным подсластителем, а значит, сохраняет большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов в неизменном виде.

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