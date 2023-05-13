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Ученый генетик рассказал, как сахар влияет на старение

13 мая 2023 07:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Правда ли, что сахар ускоряет старение
Человек потребляет сладкое. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Чрезмерное потребление сахара приводит к ускоренному старению организма. Однако совсем отказываться от употребления сахара нет смысла.

Об этом рассказал ученый генетик Александр Коляда.

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"Плохо влияет только количество сахара. Поэтому с сахаром все хорошо, я отрицательно отношусь к этим новым веяниям все делать без сахара, полностью его избегать, его бояться, от него скрываться. Не знаю как от него можно спрятаться, потому что он и в нашем организме образуется, и в других даже суперзожных продуктах мы также его употребляем. Дело в том, что количество сахара должно быть как-то лимитировано. В основном говорят о 20-30-40 граммах сахара в день", — сказал ученый.

Употребление сладкого. Фото: Freepik

Однако генетик отмечает, что все зависит от того, как человек питается. Потому что 30 г сахара можно съесть, если два раза в день есть обезжиренный йогурт в большом количестве, в котором много сахара.

"В таком случае уже ничего сладкого непозволительно. Это может быть много брокколи и одно пирожное, или это может быть гречка с добавлением сахара. То есть, это зависит от рациона и нельзя сказать, что доктор прописал всем людям одно пирожное в день", — резюмировал Александр Коляда.

Ранее мы писали, что врач рассказала, повышают ли искусственные подсластители риск инфарктов и инсультов.

Также мы писали о полезных свойствах меда о которых мало кто знает. Поскольку мед производится пчелами и подвергается минимальной обработке, он считается натуральным подсластителем, а значит, сохраняет большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов в неизменном виде.

 

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