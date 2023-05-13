Правда ли, что сахар ускоряет старение

Человек потребляет сладкое. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Чрезмерное потребление сахара приводит к ускоренному старению организма. Однако совсем отказываться от употребления сахара нет смысла.

Об этом рассказал ученый генетик Александр Коляда.

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"Плохо влияет только количество сахара. Поэтому с сахаром все хорошо, я отрицательно отношусь к этим новым веяниям все делать без сахара, полностью его избегать, его бояться, от него скрываться. Не знаю как от него можно спрятаться, потому что он и в нашем организме образуется, и в других даже суперзожных продуктах мы также его употребляем. Дело в том, что количество сахара должно быть как-то лимитировано. В основном говорят о 20-30-40 граммах сахара в день", — сказал ученый.

Употребление сладкого. Фото: Freepik

Однако генетик отмечает, что все зависит от того, как человек питается. Потому что 30 г сахара можно съесть, если два раза в день есть обезжиренный йогурт в большом количестве, в котором много сахара.

"В таком случае уже ничего сладкого непозволительно. Это может быть много брокколи и одно пирожное, или это может быть гречка с добавлением сахара. То есть, это зависит от рациона и нельзя сказать, что доктор прописал всем людям одно пирожное в день", — резюмировал Александр Коляда.

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