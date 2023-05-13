Правда ли, что сахар ускоряет старение

Ученый генетик рассказал, как сахар влияет на старение
Чрезмерное потребление сахара приводит к ускоренному старению организма. Однако совсем отказываться от употребления сахара нет смысла.
Об этом рассказал ученый генетик Александр Коляда.
Вреден ли сам сахар или его количество?
"Плохо влияет только количество сахара. Поэтому с сахаром все хорошо, я отрицательно отношусь к этим новым веяниям все делать без сахара, полностью его избегать, его бояться, от него скрываться. Не знаю как от него можно спрятаться, потому что он и в нашем организме образуется, и в других даже суперзожных продуктах мы также его употребляем. Дело в том, что количество сахара должно быть как-то лимитировано. В основном говорят о 20-30-40 граммах сахара в день", — сказал ученый.
Однако генетик отмечает, что все зависит от того, как человек питается. Потому что 30 г сахара можно съесть, если два раза в день есть обезжиренный йогурт в большом количестве, в котором много сахара.
"В таком случае уже ничего сладкого непозволительно. Это может быть много брокколи и одно пирожное, или это может быть гречка с добавлением сахара. То есть, это зависит от рациона и нельзя сказать, что доктор прописал всем людям одно пирожное в день", — резюмировал Александр Коляда.
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