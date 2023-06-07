Скільки білку потрібно їсти

Зображення жінки. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Нове дослідження показує, що споживання помірної кількості білка може бути найбільш сприятливим для здоров'я метаболізму. Люди похилого віку потребують більше білка, оскільки організм більше не здатен ефективно переробляти макроелементи.

Про це повідомив Medical News Today.

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У дослідженні було встановлено, що помірне споживання білка становить від 25% до 35% щоденного раціону мишей.

Цілком логічно, що харчові потреби людини змінюються в міру того, як вона йде по життю від дитинства до дорослого віку. Коли ми ростемо, досягаємо зрілості та старіємо, наш організм виконує різні завдання.

Продукти багаті білком. Фото: Freepik

Оскільки дослідники прагнуть продовжити тривалість нашого здорового життя — періодів, вільних від серйозних захворювань — вони сподіваються визначити оптимальний баланс макроелементів, які сприяють хорошому здоров'ю на кожному етапі життя.

Нове дослідження на мишах вивчає роль білка на різних етапах життя

Дослідження показало, що споживання помірної кількості білка в молодості та середньому віці може бути ключем до хорошого метаболічного здоров'я.

Автори дослідження протягом двох місяців годували молодих (6-місячних) та середнього віку (16-місячних) мишей раціоном з різним вмістом білка. Їхній раціон складався з 5%, 15%, 25%, 35% або 45% білка. Помірна кількість білка, виявлена в дослідженні, становила 25% і 35%.

"Усіх мишей голодували протягом трьох годин перед евтаназією для забору та аналізу тканин. У мишей дієта з низьким вмістом білка призвела до розвитку жирової дистрофії печінки, а у мишей середнього віку спостерігався вищий рівень ліпідів, або жирів, в організмі, ніж у молодих мишей", — йдеться в повідомленні.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Дієта з помірним вмістом білка знизила рівень ліпідів і цукру в крові мишей.

Важливість вживання білка

Білок має вирішальне значення на всіх етапах життя. Як зазначив Коннер Міддлманн з журналу Modern Mediterranean: "Слово "білок" походить від грецького слова proteios, що означає "перший" або "первинний", що відображає його першочерговий статус у харчуванні людини".

"Коли ми ростемо, білок забезпечує будівельні блоки (амінокислоти) для створення нових кісток, шкіри, зубів, м'язів тощо. По суті, кожна тканина потребує білка для росту. Після того, як ми повністю виросли, білок все ще забезпечує будівельні блоки, але не для росту, а для заміни білків, які переробляються (розщеплюються). Обмін білків в організмі відбувається протягом усього нашого життя", — сказав доктор Стюарт Філліпс.

Ілюстрація амінокислот. Фото: Freepik

За словами Міддлманн, у Сполучених Штатах необхідна добова норма (RDA) у 0,8 грама білка на кілограм ваги тіла значно нижча від реальних потреб організму. Вона уточнила, що ця цифра відображає лише необхідну кількість білка, щоб уникнути недоїдання, а не кількість, необхідну для зміцнення здоров'я.

Скільки білка потрібно їсти?

Міддлманн зазначила, що RDA — це пережиток тих часів, коли в основу таких рекомендацій лягли дослідження азотного балансу, які більше не вважаються достовірними. За її словами, більш точне розуміння харчових потреб можна отримати за допомогою методу індикаторного окислення амінокислот (IAAO).

Ілюстрація ДНК. Фото: Freepik

За словами пані Міддлманн, методика IAAO дає більш обґрунтовані добові рекомендації. Вона припускає, що 1,2 грама білка на кілограм ваги тіла підходить для здорових молодих чоловіків, чоловіків старшого віку та жінок старшого віку.

Різниця між цими двома рекомендаціями суттєва. RDA для людини вагою 150 фунтів становить 54 г білка на день, тоді як згідно з вимірюваннями IAAO, вона зростає до 81 г білка.

Чи можна споживати занадто багато білка?

"Ми маємо високу здатність перетравлювати та засвоювати білок, тому я не впевнений, що можна споживати стільки білка, що це буде "забагато. Надлишок білка може призвести до проблем з нирками та кістками, але ці припущення здебільшого розвінчані. Здебільшого білки відносно рівноцінні, але аксіомою є те, що білок тваринного походження є більш якісним, ніж рослинний", — зазначив доктор Філліпс.

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