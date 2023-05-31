Що таке синдром подразненого кишечника

Відсутність неприємних симптомів. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Синдром подразненого кишечника (СПК) зустрічається доволі часто, через те, що на здоров'я кишківника впливають багато факторів. Нерідно цей недуг лікується не тільки в гастроентеролога, але й у дієтолога та психотерапевта.

Про це повідомила гастроентерологиня Наталія Стельмах.

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"Синдром подразненого кишечника (СПК) — функціональний кишковий розлад,що проявляється болем в животі та турбує не рідше 1 разу на тиждень протягом останніх 3-х місяців і пов’язаний зі зміною частоти та форми стулу (закреп/пронос чи чергування цих станів),а також метеоризм,відчуття неповного випорожнення кишечника, відчуття хронічної втоми. Вираженість болю зменшується після випорожнення. Нічні болі не характерні", — зазначила лікарка.

Здорове харчування. Фото: Pexels

Зазвичай СПК зустрічається у молодому віці, частіше у жінок. Існує так звана вісь (взаємодія) "кишечник-головний мозок".

"Так от в людей з СПК ця вісь порушена. Кишечник має больові рецептори,які при СПК є гіперчутливими (надмірно активні). Тому,навіть,нормальна кількість газів, звичайні рухи та скорочення кишечника можуть викликати біль, дискомфорт", — додала лікарка.

Лікар обстежує пацієнтку. Фото: Freepik

Фактори, що сприяють розвитку СПК:

спадковість;

стресові ситуації;

вісцеральна гіперчутливість;

харчова алергія/непереносимість;

недостатність харчових волокон в раціоні;

шлунково-кишкові інфекції;

порушення моторики(спазм);

дисбіоз;

сидяча робота(гіподинамія);

невміння розслабитись.

"СПК — серйозна проблема,насправді. Чисельність таких пацієнтів за останній рік значно зросла,на жаль. Рівень стресу, тривоги зашквальний. Тому людям з СПК потрібен перш за все стабільний психоемоційним стан, адже стрес, нездорова їжа будуть тільки провокувати симптоми", — зазначила гастроентерологиня.

Лікарські засоби. Фото: Pexels

Лікарка додає, що дуже часто приходиться звертатись за допомогою до лікарів психіатрів для призначення антидепресантів.

Специфічної діагностики СПК — не існує. При СПК немає органічного ураження кишечника, це функціональний розлад. Тобто відхилень від обстежень немає ніяких, але скарги є.

Діагноз СПК лікар встановлює на основі скарг пацієнта, спираючись на Римські критерії IV та після проведення лабораторно-інструментального обстеження, щоб виключити інші патології адже схожі симптоми СПК є і при інших захворюваннях (коліти, недостатність підшлункової залози, непереносимість лактози чи глютену тощо).

Жінка консультується в дієтолога. Фото: Pexels

Як же лікувати синдром подразненого кишечника?

довірчі віднсини між пацієнтами та лікарем (ефективне лікування);

здоровий спосіб життя, фізична активність (йога, прогулянки, фітнес);

СПК - немлждиво вилікувати, але є ряд перепаратів, як зможуть покращити якість вашого життя: спазмолітики, антидіарейні, послаблюючі, пробіотики);

обмеження жирної, смаженої, гострої їжі та їжі, що утворює гази, фастфуд, випічка, солодощі;

безглютенова дієта;

обмежте вживання алкоголю, газованих напоїв, кофеїну;

психотерапія (когнітивно-поведінкова терапія, гіпнотерапія);

антидепресанти в низких дозах за призначенням психіатра.

"Отже бачимо, що пацієнти с СПК вимагають індивідуального підходу та командної роботи гастроентеролога, дієтолога, психіатра, психотерапевта", — резюмувала лікарка.

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