Что такое синдром раздраженного кишечника

Отсутствие неприятных симптомов. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Синдром раздраженного кишечника (СРК) встречается довольно часто из-за того, что на здоровье кишечника влияют многие факторы. Нередко этот недуг лечится не только у гастроэнтеролога, но и у диетолога и психотерапевта.

Об этом сообщила гастроэнтеролог Наталья Стельмах.

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"Синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное кишечное расстройство, проявляющееся болью в животе и беспокоящее не реже 1 раза в неделю в течение последних 3-х месяцев и связанное с изменением частоты и формы стула (запор/понос или чередование этих состояний), а также метеоризм, ощущение неполного стула кишечника, ощущение хронической усталости. Выраженность боли уменьшается после стула. Ночные боли не характерны", — отметила врач.

Здоровое питание. Фото: Pexels

Обычно СРК встречается в молодом возрасте, чаще у женщин. Существует так называемая ось (взаимодействие) "кишечник-головной мозг".

"Так вот у людей с СПК эта ось нарушена. Кишечник имеет болевые рецепторы, которые при СРК являются гиперчувствительными (чрезмерно активными). Поэтому, даже нормальное количество газов, обычные движения и сокращения кишечника могут вызвать боль, дискомфорт", — добавила врач.

Врач обследует пациентку. Фото: Freepik

Факторы, способствующие развитию СПК:

наследственность;

стрессовые ситуации;

висцеральная гиперчувствительность;

пищевая аллергия/непереносимость;

недостаточность пищевых волокон в рационе;

желудочно-кишечные инфекции;

нарушение моторики (спазм);

дисбиоз;

сидячая работа (гиподинамия);

неумение расслабиться.

"СРК — серьезная проблема, на самом деле. Численность таких пациентов за последний год значительно возросла, к сожалению. Уровень стресса, тревоги запредельный. Поэтому людям с СРК нужно прежде всего стабильное психоэмоциональное состояние, ведь стресс, нездоровая пища будут только провоцировать симптомы", — отметила гастроэнтеролог.

Лекарственные препараты. Фото: Pexels

Врач добавляет, что очень часто приходится обращаться за помощью к врачам психиатров для назначения антидепрессантов.

Специфической диагностики СРК не существует. При СРК нет органического поражения кишечника, это функциональное расстройство. То есть отклонений от обследований нет никаких, но жалобы есть.

Диагноз СРК врач устанавливает на основе жалоб пациента, опираясь на Римские критерии IV и после проведения лабораторно-инструментального обследования, чтобы исключить другие патологии, ведь схожие симптомы СРК есть и при других заболеваниях (колиты, недостаточность поджелудочной железы, непереносимость лактозы или глютена и т.д.).

Женщина консультируется в диетолога. Фото: Pexels

Как же лечить синдром раздраженного кишечника?

доверительные отношения между пациентами и врачом (эффективное лечение);

здоровый образ жизни, физическая активность (йога, прогулки, фитнесс);

СРК — невозможно вылечить, но есть ряд препаратов, как смогут улучшить качество вашей жизни: спазмолитики, антидиарейные, слабительные, пробиотики);

ограничение жирной, жареной, острой пищи и пищи, образующей газы, фастфуд, выпечка, сладости;

безглютеновая диета;

ограничьте употребление алкоголя, газированных напитков, кофеина;

психотерапия (когнитивно-поведенческая терапия, гипнотерапия);

антидепрессанты в низких дозировках по назначению психиатра.

"Итак, видим, что пациенты с СРК требуют индивидуального подхода и командной работы гастроэнтеролога, диетолога, психиатра, психотерапевта", — резюмировала врач.

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