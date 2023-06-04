Як продовжити молодість

Зображення дівчини. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Збалансоване харчування це найважливіший інструмент тих, хто бажає якнайдовше зберегти молодість свого тіла. Проте є продукти, які уповільнюють роботу наших клітин, що призводить до передчасного старіння.

Про це повідомили лікарка ендокринологиня Анастасія Соколова та нутріціологиня Альона Чазов.

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"По перше це зниження ефективної імунної відповіді з віком порушення обміну речовин, а саме уповільнення метаболізму та ризик підвищення проблем вуглеводного, білкового та жирового обміну. Також важливо, і на сьогодні це сучасна теорія старіння — зміна бактеріальної флори нашого кишківника. Корисні бактерії нашого кишківника, або мікробіота, також можна назвати пробіотиками. Пробіотики це і є ті корисні та живі бактерії", — пояснила ендокринологиня.

Різні види овочів. Фото: Freepik

Чи харчуються бактерії в кишківнику?

"Як же з цієї невеликої кількості корисних бактерій зробити цілу армію корисних бактерій, які будуть працювати сумісно з нами та продовжувати наше довголіття. Їх потрібно правильно годувати, адже всі їдять, пробіотики також їдять. Пробіотики харчуються пребіотиками. Пребіотики це передусім корисні вуглеводи, а саме така їх частина, як інулін, передусім це овочі та листова зелень. Також невелика кількість є в фруктах, але фрукти у більш старшому віці обмежуються до двох фруктів на день аби не було передозування фруктози. Обмежень для овочів чи зелені немає, але для нормативу це 500-600 грамів на день. Така кількість повинна бути в раціони людини, яка хоче корисно годувати свої бактерії та вирощувати тільки корисні їх види", — додала Анастасія Соколова.

Чи існують продукти, які прискорюють старіння?

Нутриціологиня Альона Чазов зауважує, що дійсно є продукти, які прискорюють старіння, що зумовлено роботою нашої ендокринної системи та базової анатомії.

Ложка з цукром. Фото: Freepik

Цукор

"Цукор — це рафінований вуглевод та трансжири. Саме ці речовини повинні бути виключені з раціону в людини, яка хоче жити довго та здорово. Цукор напряму пов'язаний зі старіння з точки зору генетики. В кожної нашої клітини є рецептор під назвою RG, який відповідає за сканування простору навколо на вміст цукру. І якщо вміст цукру високий, надлишковий, то клітина буде поводитися, як клітка стара і процеси прискорюються", — поясинила лікарка.

Торти ти тістечка. Фото: Freepik

Крім того цукор пов'язаний з процесами глікації. Це означає, що функціональна можливість клітки сповільнюється, нівелюється під дією великого вмісту цукру. Це означає, що клітина не може виконувати свої функції.

Функції регенерації, розмноження, відновлення порушуються, через це з'являються:

передчасні зморшки;

погрішується зір;

випадає волосся;

волосся передчасно сивіє.

Сяюча шкіра. Фото: Freepik

"Більшість дерматологів лякають своїх пацієнтів так званим "цукровим обличчям". Чим характерне "цукрове обличчя"? Це передчасні мімічні зморшки, передчасне опускання наших тканин, це все відбувається через те, що молекули колагену та еластину, погано працюють, коли цукру у вашому тілі забагато", — прокоментувала нутриціологиня.

Цукрове обличчя. Фото: Freepik

Сосиски та ковбаси

"Коли я говорю про трансжиры, сподіваюся, що багато хто згадає про картоплю фрі. Те що вижарюється у великій кількості маслі не є здоровим. Також велика кількість транжирів є у промислових продуктах, в соусах, ковбасах та сосисках і ці продукти також не мають бути на вашому столі кожного дня", — додала нутриціологиня.

Сосиски та ковбаси. Фото: Freepik

Рафіновані вуглеводи, це продукти, які пройшли неодноразовий процес очищення. Це всі вироби з борошна та солодощі.

Трансжири

"Трансжири — це генно модифіковані жири, які вже не мають корисних функцій, а вбудовуються в клітинну стінку клітини та порушують її функцію повністю. Взагалі жири це дуже корисно, тому жири в раціоні мають дуже важливе значення, але мається на увазі на першому місці це полі та моно ненасичені жирні кислоти, тобто риба, м'ясо, гріхи, насіння, олія", — прокоментувала ендокринологиня.

Продукти з корисними жирами. Фото: Freepik

Проте корисні жири, як мають бути в раціоні обов'язково задля того, щоб підтримувати рівень колагену та його ефективну функцію, а отже протидіяти процесам старіння.

Чи корисне голодування для збереження молодості

"Протягом усього життя, клітина, як основний структурний елемент організму накопичує в собі порушення, як генетичні, так і порушення процесів клітинні під впливом зовнішніх негативних факторів. Тому в нашому організмі передбачена така захисна система, яка називається аутофагія. Це переробка поганих клітин, їх розщеплення та переробка аби в організмі були тільки здорові клітини", — зазначила Анастасія Соколова.

Ілюстрація клітини. Фото: Freepik

Процесс аутофагії не може відбуватися, коли в раціоні занадто багато цукру, поганих жирів чи раціон незбалансований. Для того, щоб процес очищення запустити, має пройти період часу голоду.

"Саме тому anti-age харчування передбачає конкретну схему харчування з досить великими проміжками голоду задля того, щоб клітина зрозуміла, що їй потрібно самоочиститися за допомогою процесу аутофагії", — додала едндокринологиня.

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