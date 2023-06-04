Как продлить молодость

Изображение девушки. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Сбалансированное питание это важнейший инструмент тех, кто желает дольше сохранить молодость своего тела. Однако есть продукты , замедляющие работу наших клеток, что приводит к преждевременному старению.

Об этом сообщили врач эндокринолог Анастасия Соколова и нутрициолог Алена Чазов.

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"Во-первых, это снижение эффективного иммунного ответа с возрастом нарушения обмена веществ, а именно замедление метаболизма и риск повышения проблем углеводного, белкового и жирового обмена. Также важно, и сегодня это современная теория старения — изменение бактериальной флоры нашего кишечника. Полезные бактерии нашего кишечника. , или микробиота, также можно назвать пробиотиками. Пробиотики это те полезные и живые бактерии", — пояснила эндокринолог.

Различные виды овощей. Фото: Freepik

Питаются ли бактерии в кишечнике?

"Как же из этого небольшого количества полезных бактерий сделать целую армию полезных бактерий, которые будут работать совместно с нами и продолжать наше долголетие. Их нужно правильно кормить, ведь все едят, пробиотики тоже едят. Пробиотики питаются пребиотиками. Пребиотики это прежде полезные углеводы, именно такая их часть, как инулин, прежде всего это овощи и листовая зелень, также небольшое количество есть во фруктах, но фрукты в более старшем возрасте ограничиваются до двух фруктов в день, чтобы не было передозировки фруктозы.Ограничений для овощей или зелени нет, но для норматива это 500-600 граммов в день. Такое количество должно быть в рационе человека, который хочет полезно кормить свои бактерии и выращивать только полезные их виды", — добавила Анастасия Соколова.

Есть ли продукты, которые ускоряют старение?

Нутрициологиня Алена Чазов отмечает, что действительно есть продукты, ускоряющие старение, что обусловлено работой нашей эндокринной системы и базовой анатомии.

Кровати с сахаром. Фото: Freepik

Сахар

"Сахар – это рафинированный углевод и трансжиры. Именно эти вещества должны быть исключены из рациона у человека, который хочет жить долго и здорово. Сахар напрямую связан со старением с точки зрения генетики. У каждой нашей клетки есть рецептор под названием RG, который отвечает за сканирование пространства вокруг на содержание сахара. И если содержание сахара высокое, избыточное, то клетка будет вести себя, как клетка старая и процессы ускоряются", — пояснила врач.

Торты ты пирожные. Фото: Freepik

Кроме того, сахар связан с процессами гликации. Это означает, что функциональная возможность клетки замедляется, нивелируется под действием большого содержания сахара. Это означает, что клетка не может выполнять свои функции.

Функции регенерации, размножения, восстановления нарушаются, поэтому появляются:

преждевременные морщинки;

согрешается зрение;

выпадают волосы;

волосы преждевременно седеют.

Сверкающая кожа. Фото: Freepik

"Большинство дерматологов пугают своих пациентов так называемым "сахарным лицом". Чем характерно "сахарное лицо"? Это преждевременные мимические морщины, преждевременное опускание наших тканей, это все происходит из-за того, что молекулы коллагена и эластина плохо работают, когда сахара в вашем теле многовато", — прокомментировала нутрициолог.

Сахарное лицо. Фото: Freepik

Сосиски и колбасы

"Когда я говорю о трансжирах, надеюсь, что многие вспомнят о картофеле фри. на вашем столе каждый день", — добавила нутрициолог.

Сосиски и колбасы. Фото: Freepik

Рафинированные углеводы это продукты, которые прошли неоднократный процесс очистки. Это все изделия из муки и сладости.

Трансжиры

"Трансжиры – это генно модифицированные жиры, которые уже не имеют полезных функций, а встраиваются в клеточную стенку клетки и нарушают ее функцию полностью. Вообще жиры это очень полезно, поэтому жиры в рационе имеют очень важное значение, но подразумевается на первом месте это поле и моно ненасыщенные жирные кислоты, то есть рыба, мясо, грехи, семена, масло",— прокомментировала эндокринолог.

Продукты полезных жиров. Фото: Freepik

Однако полезные жиры, как должны быть в рационе, обязательно для того, чтобы поддерживать уровень коллагена и его эффективную функцию, а следовательно противодействовать процессам старения.

Полезна ли голодовка для сохранения молодости

"На протяжении всей жизни, клетка, как основной структурный элемент организма накапливает в себе нарушения, как генетические, так и нарушения клеточные процессов под влиянием внешних негативных факторов. Поэтому в нашем организме предусмотрена такая защитная система, которая называется аутофагия. Это переработка плохих клеток, их расщепление и переработка, чтобы в организме были только здоровые клетки", — отметила Анастасия Соколова.

Иллюстрация клетки. Фото: Freepik

Процесс аутофагии не может происходить, когда в рационе слишком много сахара, плохих жиров или рацион несбалансирован. Для того чтобы процесс очистки запустить, должен пройти период времени голода.

"Именно поэтому anti-age питания предполагает конкретную схему питания с достаточно большими промежутками голода для того, чтобы клетка поняла, что ей нужно самоочиститься с помощью процесса аутофагии", — добавила эндокринологиня.

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