Сколько белка нужно есть?

Изображение женщины. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Новое исследование показывает, что потребление умеренного количества белка может быть наиболее благоприятным для здоровья метаболизма. Пожилые люди нуждаются больше белка, поскольку организм больше не способен эффективно перерабатывать макроэлементы.

Об этом сообщил Medical News Today .

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В исследовании было установлено, что умеренное потребление белка составляет от 25 до 35% ежедневного рациона мышей.

Совершенно логично, что пищевые потребности человека изменяются по мере того, как он идет по жизни от детства до взрослого возраста. Когда мы растем, достигаем зрелости и стареем, наш организм выполняет разные задачи.

Продукты богаты белком. Фото: Freepik

Поскольку исследователи стремятся продлить продолжительность нашей здоровой жизни – периодов, свободных от серьезных заболеваний – они надеются определить оптимальный баланс макроэлементов, способствующих хорошему здоровью на каждом этапе жизни.

Новое исследование на мышах изучает роль белка на разных этапах жизни

Исследование показало, что потребление умеренного количества белка в молодости и среднем возрасте может являться ключом к хорошему метаболическому здоровью.

Авторы исследования в течение двух месяцев кормили молодых (6-месячных) и среднего возраста (16-месячных) мышей рационом с разным содержанием белка. Их рацион состоял из 5%, 15%, 25%, 35% или 45% белка. Умеренное количество белка, обнаруженное в исследовании, составляло 25% и 35%.

"Всех мышей голодали в течение трех часов перед эвтаназией для забора и анализа тканей. У мышей диета с низким содержанием белка привела к развитию жировой дистрофии печени, а у мышей среднего возраста наблюдался более высокий уровень липидов или жиров в организме, чем у молодых мышей", – говорится в сообщении.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Диета с умеренным содержанием белка снизила уровень липидов и сахара в крови мышей.

Важность употребления белка

Белок имеет решающее значение на всех этапах жизни. Как отметил Коннер Миддлманн из журнала Modern Mediterranean: "Слово "белок" происходит от греческого слова proteios, что означает "первый" или "первичный", отражающий его первоочередной статус в питании человека".

"Когда мы растем, белок обеспечивает строительные блоки (аминокислоты) для создания новых костей, кожи, зубов, мышц и т.д. По сути, каждая ткань нуждается в белке для роста. После того, как мы полностью выросли, белок все еще обеспечивает строительные блоки , но не для роста, а для замены перерабатываемых (расщепляющихся) белков. Обмен белков в организме происходит на протяжении всей нашей жизни", — сказал доктор Стюарт Филлипс.

Иллюстрация аминокислот. Фото: Freepik

По словам Миддлманн, в Соединенных Штатах необходима суточная норма (RDA) в 0,8 г белка на килограмм веса тела значительно ниже реальных потребностей организма. Она уточнила, что эта цифра отображает только необходимое количество белка во избежание недоедания, а не количество необходимое для укрепления здоровья.

Сколько белка нужно есть?

Миддлманн отметила, что RDA — это пережиток того времени, когда в основу таких рекомендаций легли исследования азотного баланса, которые больше не считаются достоверными. По ее словам, более точное понимание пищевых потребностей можно получить с помощью метода индикаторного окисления аминокислот (IAAO).

Иллюстрация ДНК. Фото: Freepik

По словам Миддлманна, методика IAAO дает более обоснованные суточные рекомендации. Она предполагает, что 1,2 г белка на килограмм веса тела подходит для здоровых молодых мужчин, мужчин постарше и женщин постарше.

Разница между этими двумя рекомендациями существенна. RDA для человека весом 150 фунтов составляет 54 г белка в день, тогда как согласно измерениям IAAO, он возрастает до 81 г белка.

Можно ли есть слишком много белка?

"У нас есть высокая способность переваривать и усваивать белок, поэтому я не уверен, что можно потреблять столько белка, что это будет слишком". Избыток белка может привести к проблемам с почками и костями, но эти предположения в основном развенчаны. В основном белки относительно равноценны, но аксиомой является то, что белок животного происхождения более качественный, чем растительный", — отметил доктор Филлипс.

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