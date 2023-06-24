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Стало известно, на какой стороне спать полезнее для здоровья

24 июня 2023 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, на какой стороне спать полезнее для здоровья
Женщина спит на левой стороне. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Специалист по питанию отметил полезные свойства сна именно на левом боку. Так, это положительно влияет на здоровье, однако, конечно, подходит не всем.

Об этом специалист рассказал в TikTok.

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Так, эксперт по питанию Али Рамадан рассказал, когда мы спим на левом боку, риск выливания желудочного содержимого в пищевод и чрезмерного выделения желудочного сока уменьшается.

Кроме того, уменьшается также и давление на позвоночник, вследствие чего можно предотвратить многие заболевания, связанные со спиной.

Эксперт рекомендует спать на левом боку беременным женщинам, поскольку это улучшает кровообращение между сердцем, плодом, маткой и почками. Кроме того, уменьшает нагрузку на печень. А также это полезно и тем, кто храпит или имеет высокое кровяное давление.

Однако, как и в любой ситуации, здесь тоже есть исключения. Так, если у вас есть заболевания связаны с сердцем, то лучше спать на правой стороне.

@holisticali

Cuddle your way to health! Tag someone you want to cuddle! Sources: https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/health-and-wellness/2018/february/affection https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0203522 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797614559284 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1703643115 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10 //intermountainhealthcare.org/blogs/topics/live-well/2015/02/cuddle-and-hug-your-way-to-better-health/ The information provided is not intended to diagnose, treat, or cure any medical or физическое состояние. Нажмите место для определенного здравоохранения для любого конкретного здравоохранения. Для того, щоб забезпечити цю інформацію як ресурс для вашого індивідуального використання

♬ оригинальный звук - Ali Ramadan

Напомним, что ученые провели исследование и обнаружили, что наши сновидения зависят от того, что мы едим перед сном. Так, они узнали, что мясо или шоколад могут привести к кошмарам.

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