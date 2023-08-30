Как можно быстро и легко засыпать – снотворные не понадобятся

Молодая девушка, которая сладко спит в своей постели. Фото: Freepik

Некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

Об этом рассказывает семейный врач Михаил Цюрак на своей странице в Instagram.

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Семейный врач утверждает, что здоровый сон и быстрое засыпание зависят от большого количества внешних факторов и привычек человека в повседневной жизни. Поэтому следует знать, как можно быстро заснуть без приема специального для этого лекарства.

Прежде всего, специалист советует ложиться спать в период с 10 до 11 часов ночи и не работать в постели, особенно это касается тех, у кого удаленная работа.

Молодая девушка, которая работает на ноутбуке в постели. Фото: Freepik

Вечером не следует часто пользоваться гаджетами, излучающими синий свет, поскольку он мешает работе гормона сна. Но можно включить в гаджете специальный режим, блокирующий синий свет. Речь идет о ночном режиме или специальном режиме чтения.

По словам медика, перед сном не стоит употреблять напитки, в состав которых входит кофеин. На ночь следует отдать предпочтение обычной воде или травяному чаю. То же самое касается и еды, которой не нужно злоупотреблять перед сном, но не следует ложиться голодными.

Молодая девушка, которая ест возле холодильника перед сном. Фото: Freepik

В комнате семейный врач советует установить температуру воздуха на отметке от 17 до 20 градусов выше нуля. Перед тем, как ложиться, специалист также советует открыть окна и хорошо проветрить комнату, чтобы легче было засыпать.

Как еще можно заснуть?

Чтобы не возбуждать свой организм перед сном, Михаил Цюрак не рекомендует заниматься спортом в вечернее время. Также перед сном следует сходить в туалет, поскольку наполненный мочевой пузырь мешает засыпать и может прервать сон ночью.

Но если все эти советы не помогают, следует сразу обратиться к врачу.

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