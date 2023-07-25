Стало відомо, як денний сон впливає на когнітивні здібності

Дівчина спить вдень. Фото: freepik.com

Нещодавно вчені провели дослідження й виявили, що денний сон покращує самопочуття та сприяє удосконаленню когнітивних функцій. Зокрема, сон вдень позитивно впливає на орієнтацію, мову та пам'ять.

Про це повідомляє Nottinghamshire Live.

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Так, зазначається, якщо спати хоча б кілька годин вдень, то це покращить низку когнітивних функцій, що призведе до хорошого самопочуття та міцного здоров'я.

Крім зниження сонливості, денний сон має багато переваг, серед яких:

консолідація пам'яті,

підготовка до подальшого навчання,

поліпшення функцій управління,

підвищення емоційної стабільності.

Однак довгий і частий сон пов'язаний з погіршенням когнітивних здібностей, тоді як короткий (менше ніж 30 хвилин), частий (чотири рази на тиждень) денний сон був пов'язаний зі зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера на 84%.

Що цікаво, дрімота може компенсувати недостатність нічного сну та зменшити відчуття сонливості й втоми упродовж дня.

Нагадаємо, що літо було б іще прекраснішим, якби так рясно не обдаровувало виснажливою спекою. Якщо жара заважає вам спати, а кондиціонера немає, ловіть дієві лайфхаки, які точно посприяють гарному відпочинку.

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Додамо, що фахівець із харчування відмітив корисні властивості сну саме на лівому боці. Так, це позитивно впливає на здоров'я, однак, звісно, підходить не всім.