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Стало відомо, як денний сон впливає на когнітивні здібності

25 липня 2023 02:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, як денний сон впливає на когнітивні здібності
Дівчина спить вдень. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно вчені провели дослідження й виявили, що денний сон покращує самопочуття та сприяє удосконаленню когнітивних функцій. Зокрема, сон вдень позитивно впливає на орієнтацію, мову та пам'ять.

Про це повідомляє Nottinghamshire Live.

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Як денний сон впливає на здоров'я

Так, зазначається, якщо спати хоча б кілька годин вдень, то це покращить низку когнітивних функцій, що призведе до хорошого самопочуття та міцного здоров'я.

Крім зниження сонливості, денний сон має багато переваг, серед яких:

  • консолідація пам'яті,
  • підготовка до подальшого навчання,
  • поліпшення функцій управління,
  • підвищення емоційної стабільності.

Однак довгий і частий сон пов'язаний з погіршенням когнітивних здібностей, тоді як короткий (менше ніж 30 хвилин), частий (чотири рази на тиждень) денний сон був пов'язаний зі зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера на 84%.

Що цікаво, дрімота може компенсувати недостатність нічного сну та зменшити відчуття сонливості й втоми упродовж дня.

Нагадаємо, що літо було б іще прекраснішим, якби так рясно не обдаровувало виснажливою спекою. Якщо жара заважає вам спати, а кондиціонера немає, ловіть дієві лайфхаки, які точно посприяють гарному відпочинку.

Також ми писали, що людина, яка не спить вночі чи лягає дуже пізно, шкодить своєму організму. Чи шкідливо вести нічний спосіб життя і які небезпеки існують для здоров'я?

Додамо, що фахівець із харчування відмітив корисні властивості сну саме на лівому боці. Так, це позитивно впливає на здоров'я, однак, звісно, підходить не всім.

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