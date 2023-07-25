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Стало известно, как дневной сон влияет на когнитивные способности

25 июля 2023 02:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, как дневной сон влияет на когнитивные способности
Девушка спит днем. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно ученые провели исследование и обнаружили, что дневной сон улучшает самочувствие и усовершенствует когнитивные функции. В частности, сон днем оказывает положительное влияние на ориентацию, язык и память.

Об этом сообщает Nottinghamshire Live.

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Как дневной сон влияет на здоровье

Так, отмечается, если спать хотя бы несколько часов днем, это улучшит ряд когнитивных функций, что приведет к хорошему самочувствию и крепкому здоровью.

Помимо снижения сонливости, дневной сон имеет много преимуществ, среди которых:

  • консолидация памяти,
  • подготовка к дальнейшему обучению,
  • улучшение функций управления,
  • повышение эмоциональной стабильности.

Однако долгий и частый сон связан с ухудшением когнитивных способностей, тогда как короткий (менее 30 минут), частый (четыре раза в неделю) дневной сон был связан со снижением риска развития болезни Альцгеймера на 84%.

Что интересно, дремота может компенсировать недостаточность ночного сна и уменьшить чувство сонливости и усталости в течение дня.

Напомним, что лето было бы еще прекраснее, если бы так обильно не одаривало изнуряющей жарой. Если жара мешает вам спать, а кондиционера нет, ловите действенные лайфхаки, которые точно поспособствуют хорошему отдыху.

Также мы писали, что человек, который бодрствует ночью или ложится слишком поздно, вредит своему организму. Вредно ли вести ночной образ жизни и какие опасности существуют для здоровья?

Добавим, что специалист по питанию отметил полезные свойства сна именно на левом боку. Так, это положительно влияет на здоровье, однако, конечно, подходит не всем.

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