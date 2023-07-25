Стало известно, как дневной сон влияет на когнитивные способности

Девушка спит днем. Фото: freepik.com

Недавно ученые провели исследование и обнаружили, что дневной сон улучшает самочувствие и усовершенствует когнитивные функции. В частности, сон днем оказывает положительное влияние на ориентацию, язык и память.

Об этом сообщает Nottinghamshire Live.

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Так, отмечается, если спать хотя бы несколько часов днем, это улучшит ряд когнитивных функций, что приведет к хорошему самочувствию и крепкому здоровью.

Помимо снижения сонливости, дневной сон имеет много преимуществ, среди которых:

консолидация памяти,

подготовка к дальнейшему обучению,

улучшение функций управления,

повышение эмоциональной стабильности.

Однако долгий и частый сон связан с ухудшением когнитивных способностей, тогда как короткий (менее 30 минут), частый (четыре раза в неделю) дневной сон был связан со снижением риска развития болезни Альцгеймера на 84%.

Что интересно, дремота может компенсировать недостаточность ночного сна и уменьшить чувство сонливости и усталости в течение дня.

Напомним, что лето было бы еще прекраснее, если бы так обильно не одаривало изнуряющей жарой. Если жара мешает вам спать, а кондиционера нет, ловите действенные лайфхаки, которые точно поспособствуют хорошему отдыху.

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