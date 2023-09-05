Як можна скинути зайву вагу без регулярного спорту – дієві поради

Молода дівчина, яка прагне скинути зайві кілограми. Фото: Freepik

У прагненні скинути небажані кілограми велика кількість людей витрачає всю свою енергію на спорт та буквально днями стирчать у тренажерних залах. Але варто знати, що скинути зайву вагу можна не тільки спортом, а й одним вітаміном.

Про це повідомляють вчені з Американського фізіологічного товариства.

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Люди, які страждають від ожиріння та зайвої ваги, мають підвищену активність такого гормону, як ендотелін-1 (ET-1). Цей гормон має дуже сильно може звужувати судини людини. Тому його активність можна обмежити спортом.

Молодий чоловік, який робить спортивні вправи. Фото: Freepik

Але американські вчені зазначають, що додавання вітаміну С може допомогти скинути небажані кілограми не гірше за різні фізичні навантаження. Справа в тому, що цей вид вітамінів здатний так само впливати на кровоносні судини людини, як і спорт.

Якщо тренажерні зали не вписуються у графік людини, яка прагне скинути зайві кілограми, їх можна сміливо замінити вживанням вітаміну С.

Що варто знати

Втім, американські дослідники стверджують, що не потрібно зовсім прибирати спорт зі свого життя, адже зниження активності ET-1 — це не єдина мета в спорті.

Справа в тому, що фізичні навантаження впливають на весь організм людини, а цього не можна досягти лише однією таблеткою. Медики попередили, що вітамін С не може покращити стан здоров'я людини в цілому.

Молода дівчина, яка збирається пити вітаміни. Фото: Freepik

Також він не може зміцнити кістки та м’язи людини, як це можуть зробити фізичні вправи. Тому вчені радять поєднати регулярні фізичні навантаження з оптимальним запасом вітаміну С, щоб досягти бажаного результату.

Джерела вітаміну С

Велику кількість вітаміну С містять такі продукти, як:

Шипшина

Червоний болгарський перець

Смородина

Обліпиха

Яблука

Петрушка

Броколі, брюссельська капуста, цвітна капуста

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