Как можно сбросить лишний вес без регулярного спорта – действенные советы

Молодая девушка, которая стремится сбросить лишние килограммы. Фото: Freepik

В стремлении сбросить нежелательные килограммы большое количество людей тратит всю свою энергию на спорт и буквально днями торчит в тренажерных залах. Но стоит знать, что сбросить лишний вес можно не только спортом, но и одним витамином.

Об этом сообщают ученые из Американского физиологического общества.

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Люди, страдающие от ожирения и лишнего веса, имеют повышенную активность такого гормона, как эндотелин-1 (ET-1). Этот гормон очень сильно может сужать сосуды человека. Поэтому его активность можно ограничить спортом.

Молодой человек, который делает спортивные упражнения. Фото: Freepik

Но американские ученые отмечают, что добавление витамина С может помочь сбросить нежелательные килограммы не хуже разных физических нагрузок. Дело в том, что этот вид витаминов способен также влиять на кровеносные сосуды человека, как и спорт.

Если тренажерные залы не вписываются в график человека, который стремится сбросить лишние килограммы, их можно смело заменить употреблением витамина С.

Что следует знать

Впрочем, американские исследователи утверждают, что не нужно совсем убирать спорт из своей жизни, ведь снижение активности ET-1 — это не единственная цель в спорте.

Дело в том, что физические нагрузки влияют на весь организм человека, а этого нельзя добиться только одной таблеткой. Медики предупредили, что витамин С не может улучшить состояние здоровья человека в целом.

Молодая девушка, которая собирается пить витамины. Фото: Freepik

Также он не может укрепить кости и мышцы человека, как это могут сделать физические упражнения. Поэтому ученые советуют соединить регулярные физические нагрузки с оптимальным запасом витамина С, чтобы добиться желаемого результата.

Источники витамина С

Большое количество витамина С содержат такие продукты, как:

Шиповник

Красный болгарский перец

Смородина

Облепиха

Яблоки

Петрушка

Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста

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